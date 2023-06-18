Блінкен почав візит до Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, де зустрівся із главою МЗС Китаю Цінь Ган. Візит триватиме два дні. Ймовірно, Блінкен зустрінеться із головою КНР Сі Цзіньпіном. Крім того, у планах держсекретаря переговори з іншими китайськими високопосадовцями.

Це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років.

Візит Блінкена до Пекіна планувався у лютому, але був відкладений після того, як США збили у своєму повітряному просторі китайський аеростат. Вашингтон тоді заявив, що апарат займався розвідкою. Влада КНР у відповідь повідомила, що це був метеозонд, що збився з курсу.

Поїздка Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.

До поїздки у Китай Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Японії Хаясі Йошімасою, повідомив прес-секретар Держдепу Метью Міллер.

Зокрема, Блінкен і Хаясі "обговорили важливість сталої тристоронньої співпраці США, Японії та Південної Кореї з низки регіональних і глобальних питань, включаючи економічний розвиток в Індо-Тихоокеанському регіоні, і підтвердили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

У п'ятницю Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Республіки Корея Пак Джин. Під час розмови сторони "засудили триваючі незаконні запуски балістичних ракет КНДР і відзначили необхідність того, щоб КНР використала свій вплив, щоб спонукати Пхеньян до серйозної та стійкої дипломатії".

Також держсекретар "подякував своєму колезі за підтримку РК суверенітету та територіальної цілісності України".