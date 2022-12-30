Блінкен заявив, що якщо Росія хоче миру, вона має припинити обстрілювати Україну і вивести свої війська

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія має припинити обстрілювати Україну і вивести свої війська для того, щоб дати почалися мирні переговори. Про це очільник американської дипломатії заявив у п’ятницю, 30 грудня, після другої поспіль ночі атак України безпілотниками і ракетами.

«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання щодо миру», – написав Блінкен у своєму твіті.

У п'ятницю вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська завдали загалом 85 ракетних ударів і 35 авіаударів по цілях на території України. Росія також здійснила 63 удари з реактивних систем залпового вогню, йдеться у військовому звіті.

Цей обстріл відбувся на другий день після найбільшого за останні кілька тижнів ракетного нападу, в результаті якого, як повідомляє українська влада, постраждала важлива інфраструктура і загинуло четверо мирних жителів.

У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче проведення саміту за участі ООН, щоб покласти край війні. В інтерв’ю агентству Associated Press він сказав, що його уряд хотів би, щоб «мирний» саміт відбувся протягом двох місяців, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш став посередником.

Але він додав, що не очікує, щоб Росія взяла в ньому участь. Кулеба сказав, що Росія має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з Москвою.

У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що запропонований мирний план України показує, що вона «не готова до діалогу».

У розмові з державним агентством «РІА Новости» Лавров заявив, що Москва не вступатиме у мирні переговори з українськими офіційними і не обговорюватиме з ними запропонований президентом України Володимиром Зеленським план з 10 пунктів.

«Очевидно, що Київ не готовий до діалогу», – сказав Лавров.

«Висуваючи всілякі ідеї та «формули миру», Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ із російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонської області, виплати репарацій з боку Росії, явки «із зізнанням перед міжнародними трибуналами» тощо», – додав Лавров.

Крім відповідальності за воєнні злочини в Україні, план Зеленського, передбачає виведення російських військ з України, звільнення всіх ув’язнених і зобов’язання щодо ядерної та продовольчої безпеки. Цей план він виклав під час минулорічного саміту Групи 20.