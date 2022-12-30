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- Голос Америки
Блінкен заявив, що якщо Росія хоче миру, вона має припинити обстрілювати Україну і вивести свої війська
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія має припинити обстрілювати Україну і вивести свої війська для того, щоб дати почалися мирні переговори. Про це очільник американської дипломатії заявив у п’ятницю, 30 грудня, після другої поспіль ночі атак України безпілотниками і ракетами.
«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання щодо миру», – написав Блінкен у своєму твіті.
У п'ятницю вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська завдали загалом 85 ракетних ударів і 35 авіаударів по цілях на території України. Росія також здійснила 63 удари з реактивних систем залпового вогню, йдеться у військовому звіті.
Цей обстріл відбувся на другий день після найбільшого за останні кілька тижнів ракетного нападу, в результаті якого, як повідомляє українська влада, постраждала важлива інфраструктура і загинуло четверо мирних жителів.
У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче проведення саміту за участі ООН, щоб покласти край війні. В інтерв’ю агентству Associated Press він сказав, що його уряд хотів би, щоб «мирний» саміт відбувся протягом двох місяців, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш став посередником.
Але він додав, що не очікує, щоб Росія взяла в ньому участь. Кулеба сказав, що Росія має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з Москвою.
У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що запропонований мирний план України показує, що вона «не готова до діалогу».
У розмові з державним агентством «РІА Новости» Лавров заявив, що Москва не вступатиме у мирні переговори з українськими офіційними і не обговорюватиме з ними запропонований президентом України Володимиром Зеленським план з 10 пунктів.
«Очевидно, що Київ не готовий до діалогу», – сказав Лавров.
«Висуваючи всілякі ідеї та «формули миру», Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ із російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонської області, виплати репарацій з боку Росії, явки «із зізнанням перед міжнародними трибуналами» тощо», – додав Лавров.
Крім відповідальності за воєнні злочини в Україні, план Зеленського, передбачає виведення російських військ з України, звільнення всіх ув’язнених і зобов’язання щодо ядерної та продовольчої безпеки. Цей план він виклав під час минулорічного саміту Групи 20.
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Масовані атаки Росії на українську інфраструктуру та цивільних, запеклі бої у Бахмуті та на інших ділянках фронту, загроза нового наступу Росії – попри війну і життя у постійній небезпеці, українці продовжують адаптуватись до нових умов, ставити ялинки і зберігати інші аспекти мирного життя.
Путін, Сі заявляють про зміцнення зв'язків, а Росія знову проводить ракетні удари по Україні
КИЇВ, Україна (AP) — Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у п’ятницю заявили про поглиблення двосторонньої співпраці на тлі 10-місячної війни Москви в Україні. Україна пережила ще одну ніч атак безпілотниками і ракетами, після масованих ракетних обстрілів напередодні.
Перед зустріччю, Путін і Сі прямо не згадували Україну у своїх вступних словах під час відеоконференції, що транслювалася публічно. Вони привітали зміцнення зв’язків між Москвою та Пекіном на тлі, як вони назвали, «геополітичної напруженості» та «складної міжнародної ситуації», а Путін висловив бажання розширити військову співпрацю.
«Перед обличчям зростання геополітичної напруженості зростає значення російсько-китайського стратегічного партнерства як стабілізуючого фактора», — сказав Путін, чиє вторгнення в сусідню країну зупинив запеклий український опір і західна військова допомога.
Російський лідер заявив, що очікує, що Сі Цзіньпін відвідає Москву навесні. Така поїздка "продемонструє всьому світу міцність російсько-китайських зв'язків з ключових питань, стане головною політичною подією року в двосторонніх відносинах", сказав він.
Путін сказав, що військова співпраця займає «особливе місце» у відносинах між їхніми країнами. За його словами, Кремль націлений на «зміцнення співпраці між збройними силами Росії та Китаю».
Сі, у свою чергу, через перекладача заявив, що «перед обличчям складної і далеко не однозначної міжнародної ситуації» Пекін готовий «збільшувати стратегічне співробітництво з Росією, надавати один одному можливості розвитку, бути глобальними партнерами на благо народів наших країн та в інтересах стабільності в усьому світі".
Китайська державна телекомпанія CCTV у своєму звіті про зустріч назвала події в Україні "кризою". Цей термін означає відхід від звичайних посилань Китаю на «ситуацію в Україні», і ця зміна може відображати зростаючу стурбованість Китаю щодо розвитку конфлікту.
"Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай зазначив, що Росія ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, за що він (Китай) висловлює свою вдячність", - повідомляє CCTV.
Зв'язки між Москвою та Пекіном зміцнилися після того, як 24 лютого Путін ввів війська в Україну. Минулого тижня Москва та Пекін провели спільні військово-морські навчання у Східно-Китайському морі.
Китай, який пообіцяв «безмежну» дружбу з Росією, і відкрито не критикував дії Москви в Україні, звинувативши США та НАТО в провокуванні Кремля, він розкритикував каральні санкції, запроваджені проти Росії.
Росія, у свою чергу, рішуче підтримала Китай на тлі напруги у відносинах зі США через Тайвань.
І Росія, і Китай стикаються з внутрішніми труднощами. Путін намагається забезпечити внутрішню підтримку війни, яка триває довше, ніж очікувалося, в той час як сплеск випадків COVID-19 переповнив лікарні в Китаї.
В Україні влада в четвер заявила про жертви широкомасштабного російського ракетного нападу на електростанції та іншу життєво важливу інфраструктуру, що стало найбільшим подібним обстрілом за кілька тижнів. Під час обстрілу загинуло четверо мирних жителів, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
У п'ятницю вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська завдали загалом 85 ракетних ударів і 35 авіаударів по цілях на території України. Росія також здійснила 63 удари з реактивних систем залпового вогню, йдеться у військовому звіті.
Після перших ракетних ударів у четвер вранці російські війська атакували Україну безпілотниками іранського виробництва Shahed-131/136 у четвер увечері та рано в п’ятницю, усі вони були збиті, повідомили українські ВПС.
Деякі були націлені на Київ, заявив у п'ятницю мер Віталій Кличко. За словами Кличка, із семи запущених на українську столицю безпілотників-камікадзе два були збиті на підході до міста, а п'ять - над самим Києвом.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Росія не відмовляється від планів захопити весь Донецьк, прагнучи досягти мети до Нового року. Зеленський також попередив українців про можливий черговий масштабний повітряний напад.
"Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обов'язково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне", - заявив Зеленський.
«Польща ніколи не залишить Україну на самоті»: підсумки року у відносинах України та Польщі. Відео
2022 року Польща увійшла в п'ятірку найбільших донорів військової допомоги Україні, підтвердила свою роль як ключового союзника по НАТО у протидії російській агресії та незамінного партнера США в регіоні.
- Голос Америки
"Надає надзвичайно важливу допомогу Україні" - Байден про новий бюджет США
Президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік. Документ, що встановлює витрати уряду США на історично високому рівні 1,7 трлн дол, передбачає майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні.
Байден заявив, що цей бюджет "завершує рік історичного прогресу" і підкреслив, що серед інших приіоритетів, в законі передбачено допомогу Україні.
"Сьогодні я підписав всеохопний закон, що завершує рік історичного прогресу, - твітував президент США у четвер. - Він інвестуватиме у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення від природних катастроф, фінансування закону про подолання насильства проти жінок (VAWA) - та надає надзвичайно важливу допомогу Україні. Очікую на більше в 2023".
Як повідомляв Голос Америки, $45 млрд. додаткової допомоги для України, передбачені бюджетом, включають 9 млрд дол фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні, яка передбачає зокрема надання устаткування, навчання, логістику та поставки на підтримку Збройних сил України.
На 11,88 млрд доларів буде поповнено запаси зброї США, яку Америка надає Україні із своїх запасів, в рамках президентських пововажень.
Згідно з законом, президент США отримає нові повноваження передати Україні зброю із запасів США обсягом 14,5 млрд дол. Також майже 2,5 млрд дол передбачено на гуманітарні потреби України, а 13,37 млрд дол - на економічну та бюджетну підтримку.
Байден відзначив продуктивність роботи Конгресу. В офіційному акаунті американського президента подано відео, на якому він підписує 65 законопроектів.
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