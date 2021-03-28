США обіцяють “наслідки” за дії Росії 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія відчує "ціну і наслідки" за її, як підозрюють, зловмисні дії проти США.

"Ми будемо вживати необхідних заходів для захисту наших інтересів", коли США вирішать, - сказав Держсекретар Блінкен в інтерв'ю каналу CNN, яке вийшло в ефір у неділю, але було записане минулого тижня після переговорів Держсекретаря Блінкена з партнерами по НАТО в Брюсселі.

За його словами, між західними союзниками існує “спільне розуміння”, що вони "не мають ілюзій" щодо дій Москви, і щодо притягнення Кремля до відповідальності.

За словами Блінкена, уряд зараз “у процесі” розгляду, які санкції або дії Вашингтон планує вжити щодо Москви, і перебуває на стадії консультацій на цю тему з країнами НАТО.

“Ми сильніші, якщо зможемо зробити це скоординовано”, - заявив Державний секретар США.

Хоча США та Росія швидко домовились про продовження Угоди про контроль над ядерною зброєю, термін дії якої повинен був закінчитися незабаром після того, як президент США Джо Байден почав свій президентський термін, США звинувачують Росію в інших діях, в тому числі у запропонуванні винагороди за вбивство американських військових в Афганістані, втручанні в американські вибори у листопаді та зламі комп'ютерних систем США.

Висловлювання Блінкена в інтерв'ю CNN повторили висловлювання Байдена, який зайняв жорсткішу позицію по відношенню до Росії, ніж його попередник Дональд Трамп.

Росія неодноразово відкидала звинувачення у втручанні в американські вибори та організації кібер-атак на американські урядові мережі. Також Москва відкидає повідомлення, що росіяни пропонували талібам винагороду за вбивство американських військових в Афганістані.

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