Блінкен обговорив агресію Росії проти України з міністеркою закордонних справ Норвегії

У ході розмови державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністерки закордонних справ Норвегії Аннікен Хютфельд обговорювалось питання агресії Росії проти України. Про це повідомляє сайт Держдепу США.

Як повідомляється, сторони підтвердили тісні взаємини та силу трансатлантичного партнерства заснованого на спільних цінностях.

Раніше, за повідомленнями ЗМІ, Хютфельд виступила за те, щоб патрулювання поблизу кордону Норвегії із Росією здійснювали військові самої країни, а не сили НАТО, вказуючи, що, на відміну від впливового члена НАТО, США, Норвегія не вважає Росію стратегічним конкурентом.

За словами Хютфель, контроль цих ділянок власними силами, відповідає інтересам Норвегії.

У листопаді у МЗС Росії висловили занепокоєність щодо "прихованої мілітаризації" з боку Норвегії полярного архіпелагу Шпіцберген, який має особливих статус.

У статті використано матеріали VG.NO

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