Блінкен нагадує, що в Росії є «політика відкритих вікон» і життя Пригожина може бути в небезпеці

Повстання найманців «Групи Вагнера» створило «тріщини на фасаді» російського режиму, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Виступаючи на Безпековому Форму в Аспені, він сказав, що керівник найманців Євген Пригожин публічно розповів про справжні, на його думку, причини нападу Росії на України, матимуть вплив на стабільність російської влади.

«Я думаю, що ми можемо бути впевнені у тому, що ми бачили тріщини, що з’явилися на фасаді. Той факт, що це Пригожин, кинуло прямий виклик російській владі, той факт, що він публічно поставив під сумнів ті приводи, які Путін називає для війни проти України, мають вплив і продовжуватимуть мати вплив», – сказав Блінкен.

Державний секретар США також вважає, що міцності режиму не сприяє «драма» навколо зникнення Пригожина та передислокації сил «Вагнера» до Білорусі.

«Дуже погано для Білорусі, тому що куди б не пішов "Вагнер", неминуче слідує експлуатація, смерть і руйнування. Ми не знаємо, що з цього вийде», – зауважив Блінкен.

Він також додав, що, на його думку, Пригожин тепер він має непокоїтися про своє життя.

«Знаєте, якби я був паном Пригожиним, я б дуже хвилювався. НАТО має політику відкритих дверей, а Росія має політику відкритих вікон, і йому потрібно дуже дбати про це», – пожартував Блінкен.

Як повідомляв Голос Америки, за підрахунками американського політолога Іана Бреммера, станом на вересень минулого року, смертельні хвороби, нещасні випадки та раптові самогубства з початку року забрали життя щонайменше 13-тьох російських топ-менеджерів, мільйонерів та мільярдерів, переважно пов'язаних з нафтогазовою галуззю.

Як кажуть російські журналісти, для багатьох впливових і багатих росіян, які не підтримують війну в Україні, раптові загадкові смерті серед найбагатших людей Росії, служать попередженням і залякуванням.