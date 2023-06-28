Блінкен - про "міцний пакет Україні" на саміті НАТО, ще незавершений фільм Пригожина та як пришвидшити момент переговорів

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, переміщення Євгена Пригожина та бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі не становить загрозу для України, а їхня присутність, ймовірно, обмежиться 20-100 інструкторами для білоруських збройних сил. Такою думкою він поділився в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко 27 червня.

У вівторок, 27 червня, Олександр Лукашенко підтвердив, що Євген Пригожин прибув до країни, відповідно до попередньої домовленості, досягнутої, за повідомленнями Кремля, між Пригожиним та керівництвом Росії за посередництва білоруського президента.

“Так, справді, він сьогодні у Білорусі. Як я й обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантовуватись та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їх (вагнерівців - ГА) рахунок", — сказав Лукашенко, якого цитує білоруське агентство БЕЛТА.

Подоляк вказує, що потужність "Групи Вагнера" різко знизиться, адже важку зброю їм доведеться передати Національній гвардії Росії, відомій як Росгвардія, яка безпосередньо підпорядковується президенту РФ.

"Тобто від сьогодні функції "Вагнера" в Росії буде виконувати Росгвардія, тому що вона вже має законне право отримати важку зброю, яку, думаю, "Вагнер" буде віддавати", - сказав він.

Напередодні голова Росгвардії Віктор Золотов заявив, що його відомство отримає важкі далекобійні гармати та танки, а перед тим Міноборони РФ повідомило, що "Вагнер" буде передавати армії свою важку техніку, повідомляють російські ЗМІ.

Крім того, зауважив Подоляк, лави вагнерівців будуть танути, оскільки хтось з них приєднається до Міністерства оборони чи Росгвардії. Деякі залишаться із Пригожиним, сподіваючись втримати активи в Африці.

"Ключові активи (Вагнера – ГА) - в країнах Африки, де вони навіть контролюють уряди деяких країн. І тому мені здається, що "Вагнер" буде сконцентрований саме на збереженні свого впливу в Африці і виконування певних робіт в Африці", - додав він.

У своєму зверненні в понеділок, президент РФ Путін запропонував вагнерівцям три варіанти: продовжити службу, уклавши контракт з російським Міноборони чи іншим відомством, повернутися додому чи переїхати в Білорусь.

Так само "Вагнер" втратить державне фінансування, вказує Подоляк, а білоруський режим не має можливості його утримувати. Під час зустрічі з військовослужбовцями у Кремлі 27 червня Путін заявив, що "Вагнер", який вважався приватною військовою компанією, з травня 2022 по травень 2023 року отримав з російського бюджету понад 86 мільярдів рублів або понад мільярд доларів.

"Хочу, щоб ми всі знали про це. "Група Вагнера" повністю забезпечувався державою, з Міністерства оборони, з державного бюджету. Ми повністю фінансували цю групу», сказав російський президент про "Вагнер", визнаний у США транснаціональною злочинною організацією.

Подоляк бачить дуже обмежену присутність "Вагнера" в Білорусі й через те, що в Лукашенка просто не буде бажання створювати собі додаткові загрози.

"Лукашенко належить до категорії людей, які дуже і дуже чутливі до страху. Він дуже боїться всього, і мені здається, що там, в Білорусі, "Вагнер" - це 20 чи 100 інструкторів, які будуть навчати використанню дронів чи інших сучасних методів ведення війни білоруських офіцерів, не більше того", - підсумував Подоляк.

У той же час, підкреслив він, українська влада уважно слідкує за ситуацією на кордоні з Білоруссю: "Там в нас теж побудована система оборонна, там в нас фортифікації, там достатньо чітко вже відпрацьована система оповіщення, захисту".

Джон Гарді, експерт Фонду захисту демократій США, в інтерв’ю Голосу Америки також висловив думку, що "Вагнер" припинить своє існування у нинішньому вигляді, бо втратить автономію, а інтегрувати його бійців в Міноборони Росії буде важко.

"Ті основні представники "Вагнера", - не засуджені, а добре навчені солдати - звикли до цієї автономії, незалежності у прийнятті рішень. Тож якщо вони спробують це зробити, коли вони спробують інтегруватися, це, мабуть, викличе певне тертя, і багато з них можуть не зважитися на це".

Крім того, ставлення білорусів до війни в Україні суттєво відрізняється від настроїв в Росії, зауважив Михайло Подоляк.

На думку ж радника опозиційної лідерки Білорусі Світлани Тихановської Франека Вячорки, від цієї ситуації постраждає білоруський народ.

Пригожин "прийде зі злочинцями; він принесе культуру насильства. Це створить нестабільність у країні та на її кордонах також", - сказав він в інтерв’ю Washington Post.

Яке раніше писав Голос Америки, керівники Польщі і Литви, вважають, що розташування бойовиків "Вагнер" на білоруській території, збільшує загрозу в регіоні.

"Якщо "Вагнер" розмістить своїх серійних вбивць в Білорусі, то всі сусідні країни постануть перед більшою загрозою нестабільності. З цих умов стримування і передова оборона є нашим пріоритетом", - заявив Ґітанас Науседа, президент Литви, країни, яка межує з Білоруссю, на зустрічі групи керівників країн НАТО в Нідерландах 27 червня.

Аналізуючи наслідки маршу Пригожина на Москву, Подоляк вказав на зростання некерованих процесів в Росії, що може загрожувати світовій безпеці.

"Ми побачили, що в Росії не існує стабільної системи управління, внутрішньої системи управління", - сказав він. Ці події, на думку Подоляка, продемонстрували, що Путін є слабким президентом, він не є консенсусом еліт, у яких, втім, немає розуміння, хто і як може стати його наступником. У той же час оточення Путіна не є монолітним, вони не можуть керувати процесами та приймати відповідні рішення, а отже не можуть й гарантувати контроль над своїм ядерним арсеналом.

"На мій погляд, на хід війни впливала внутрішня думка еліт інших країн, в тому числі Сполучених Штатів, що Путін контролює всі процеси в Росії, що ядерні арсенали також знаходяться під контролем. Після подій на цих вихідних ми з вами побачили, що цього всього немає", - зауважив він.

А отже для світових еліт немає сенсу прагнути зберігати стабільність в Росії, нехай й з Путіним, через побоювання втрати контролю над ядерним арсеналом, вказує Подоляк.

"Навпаки, чим довше буде йти війна в Україні, чим повільніше вона буде йти, тим більше шансів, що хаотизація в Росії буде достатньо суттєвою. І це означає, що треба буде перехоплювати контроль над арсеналом в Російській Федерації".

Він сподівається, що західні партнери зроблять з маршу Пригожина висновок про необхідність сприяти якомога швидшій перемозі України – надавати усю необхідну військову техніку, в першу чергу, далекобійні ракети та винищувачі, та унеможливити отримання Росією доступу до мікропроцесорів для будівництва ракет.

"Треба сісти, скажімо так, партнерам і між собою відверто проговорити, чи нормально, коли ми, з одного боку, даємо Україні засоби протиповітряної оборони як такої, протиракетної оборони як такої, і в той же час протягом 2022-го року Росія побудувала 512 крилатих і балістичних ракет, складовими яких є відповідні чіпи, які надають приватні компанії країн партнерів України?" - говорить він.

Крім того, Подоляк висловив сподівання, що на Заході зможуть провести повноцінний аналіз того, якою країною є Росія, та сповна усвідомити, яку небезпеку у сьогоднішньому стані вона становить світові.

Марія Прус долучилася до роботи над цією статтею.