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Блінкен - про "міцний пакет Україні" на саміті НАТО, ще незавершений фільм Пригожина та як пришвидшити момент переговорів
На саміті НАТО Україні запропонують “дуже міцний” пакет - політичний та практичний. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час дискусії у Раді із закордонних справ.
“Ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України - політичний та практичний. Я не збираюся випереджати, на чому ми зійшлися, коли його створювали, але я досить впевнений у цьому. По-друге, низка країн паралельно розглядають, окрім того, що відбувається в НАТО, що ще ми можемо зробити, аби допомогти Україні розбудувати її довгостроковий потенціал стримування та оборони. До нього багато що входить, і я також впевнений, що він буде”, - заявив Блінкен.
За словами держсекретаря США, країни НАТО працюють на те, щоб у майбутньому Україна була здатна себе захистити від потенційних нових нападів з боку Росії.
“Це довгостроковий аспект. По-перше, ми працюємо, щоб допомогти Україні розбудувати свій потенціал стримування та оборони на середню та довгострокову перспективу. Щоб Путін не міг повторити те ж саме через рік, через два роки, через п’ять років. З іншого боку, от я щойно повернувся з Лондона, де пройшла конференція з реконструкції, де ми зібрали разом не лише країни, яким не байдужа Україна, не лише міжнародні інституції, а й приватний сектор, який, зрештою, зробить різницю від України, яка виживає, до України, що процвітає”, - зазначив очільник Держдепу США.
За словами Блінкена, найбільшою перешкодою до миру сьогодні є переконання Путіна, що він може виграти. І завдання Заходу, додає він - переконати президента РФ у зворотному.
“Найбільшою перешкодою зараз до пошуку миру, стійкого та тривалого миру, для досягнення того, що це має закінчитися в якийсь момент переговорами, дипломатією — є переконання президента Путіна, що він може пережити Україну, і він може пережити всіх нас. Чим більше нам вдасться відвернути його від цієї думки, тим більша ймовірність, що в якийсь момент вони сядуть за стіл переговорів”, - додав головний дипломат США.
На питання, чи Захід змінить свою політику щодо Україні, зважаючи на спробу бунту Пригожина в Росії, Блінкен відповів: “Коротка відповідь - ні. На мою думку, що ми зробили - ми сформували досить чудову коаліцію, яка витримала вже 16 місяців. Я вважаю, вона насправді є міцнішою, ніж на початку, з точки зору підтримки України, чинення тиску на Росію, зміцнюючи наші оборонні союзи. Ми дотримуємося цієї програми”.
При цьому держсекретар США вважає “дуже важливим” той факт, що очільник групи “Вагнер” кинув виклик президенту Путіну. При цьому держсекретар США порівняв Путіна та Пригожина в їх жорстокості.
“Пан Пригожин, як і пан Путін, той, хто чинив жахливі злочини в Україні, в Африці, у Сирії. Куди б не прийшов “Вагнер”, там слідували смерть, руйнування, експлуатація. Але той факт, що він прямо кинув виклик президенту Путіну, той факт, що він поставив під сумнів самі передумови, які Путін висунув для цієї війни, є значущим. Знову таки те, що відбувається в Росії, це їхня внутрішня справа, і їм доведеться з цим працювати”, - заявив Ентоні Блінкен.
Він додав, що вважає ситуацію в Росії незавершеною. “Це рухомий фільм, і не думайте, що ми бачили останню дію. Але я думаю, що ми повинні мати певну частку скромності в будь-яких прогнозах щодо того, куди це веде”.
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- Голос Америки
Лише українці мають встановлювати умови миру, допомога союзників залишатиметься непохитною - Блінкен
Україна має все потрібне для успіху в контрнаступі, а внутрішні розбіжності в РФ можуть допомогти його ефективності. Таку думку в інтерв'ю на каналі MSNBC висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Контрнаступ знаходиться на початковій стадії. І ви чули, як міністр оборони України тільки, думаю, вчора сказав, що вони ще мають направити основну частину своїх сил на ці зусилля. І немає сумніву, що це важко, тому що росіяни мали місяці, щоб збудувати оборону. Але вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху. Те, що Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності, це може допомогти. Те, що сили Вагнера більше не знаходяться на передовій, це може допомогти, оскільки вони були ефективними. Вони просто буквально кидають людей у м’ясорубку виробництва Путіна, але це було ефективним», - сказав держсекретар Блінкен.
Він додав, що контрнаступ буде відбуватися не протягом наступних днів, а у наступні тижні й місяці. Щодо можливості переговорів з РФ, держсекретар заявив, що єдиний, хто стоїть на заваді миру – Путін.
"Ми всі чітко заявили, що врешті-решт це закінчиться дипломатією, переговорами. Головною перешкодою для цього зараз є переконання президента Путіна, що він якимось чином може пережити Україну та всіх нас. Цього не станеться. І я думаю, що одна з речей, які ви побачите в НАТО, це демонстрація нашої незмінної прихильності Україні, не лише в даний момент, не лише в негайній перспективі допомоги їй у контрнаступі, але й у допомозі їй з часом створити потужну силу стримування та захисту, щоб Путін не міг повторити це через рік, через два роки, через п’ять років. Чим швидше президент Путін усвідомить це, тим швидше з’явиться шанс дійти до справжніх переговорів", - заявив дипломат.
Він додав, що лише українці будуть визначати умови миру у цій війні.
«Умови врегулювання зрештою мають вирішувати українці, але ми знаємо деякі основні принципи. Мир має бути справедливим і міцним. І під справедливим я маю на увазі, що він повинен враховувати основні принципи, які є серцевиною Статуту ООН – територіальну цілісність, суверенітет – вони мають щось означати. Ми не можемо погодитись на захоплення кимось території іншої країни силою. Це був би потьомкінський мир», - заявив Блінкен.
Разом з тим, держсекретар Блінкен нагадав, що кожного дня росіяни здійснюють звірства проти цивільного населення України: "Багато чого, що ми робимо по всьому світу, є у відтінках сірого. Тут все досить чорно-біле. У вас є агресор; у вас є жертва…Буквально вчора росіяни здійснили напад на іншу цивільну територію в Краматорську, знищили піцерію, де люди їли".
Ентоні Блінкен також запевнив, що підтримка США та союзників України залишатиметься потужною, і США рішучі у забезпеченні перемоги України.
«Підтримка залишається, вона залишається сильною, вона залишається двопартійною, і вона залишається трансатлантичною та виходить за межі трансатлантичного партнерства. У нас є близько 50 країн, зокрема, далеко за межами Європи, які всі підтримують Україну. І я твердо відчуваю, що люди залишаються глибоко відданими тому, щоб Україна постала зі справедливим і міцним миром. Ми на цьому зосереджені. Ніхто не може сказати вам, коли це насправді закінчиться. Що ми можемо вам сказати, що я можу вам сказати, це те, що ми маємо зобов’язання, і ми сповнені рішучості переконатися, що Україна опиниться в хорошому місці, у місці, яка є справді справедливим і міцним», - запевнив Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Міністерство оборони США оголосило 27 червня про додаткову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб у сфері безпеки та оборони. Про це йдеться у відповідній заяві Пентагону, розміщеній на сайті оборонного відомства. Це вже сорок перший пакет допомоги Україні від серпня 2021 року у рамках програми президентських повноважень, яка виділятиметься з запасів Пентагону.
Як 90-річний художник підтримує Україну з Нью-Йорка. Відео
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"Вагнер" в Білорусі - це зайві страхи - Подоляк про загрозу з Білорусі та висновки, які мають зробити на Заході з маршу Пригожина
На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, переміщення Євгена Пригожина та бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі не становить загрозу для України, а їхня присутність, ймовірно, обмежиться 20-100 інструкторами для білоруських збройних сил. Такою думкою він поділився в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко 27 червня.
У вівторок, 27 червня, Олександр Лукашенко підтвердив, що Євген Пригожин прибув до країни, відповідно до попередньої домовленості, досягнутої, за повідомленнями Кремля, між Пригожиним та керівництвом Росії за посередництва білоруського президента.
“Так, справді, він сьогодні у Білорусі. Як я й обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантовуватись та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їх (вагнерівців - ГА) рахунок", — сказав Лукашенко, якого цитує білоруське агентство БЕЛТА.
Подоляк вказує, що потужність "Групи Вагнера" різко знизиться, адже важку зброю їм доведеться передати Національній гвардії Росії, відомій як Росгвардія, яка безпосередньо підпорядковується президенту РФ.
"Тобто від сьогодні функції "Вагнера" в Росії буде виконувати Росгвардія, тому що вона вже має законне право отримати важку зброю, яку, думаю, "Вагнер" буде віддавати", - сказав він.
Напередодні голова Росгвардії Віктор Золотов заявив, що його відомство отримає важкі далекобійні гармати та танки, а перед тим Міноборони РФ повідомило, що "Вагнер" буде передавати армії свою важку техніку, повідомляють російські ЗМІ.
Крім того, зауважив Подоляк, лави вагнерівців будуть танути, оскільки хтось з них приєднається до Міністерства оборони чи Росгвардії. Деякі залишаться із Пригожиним, сподіваючись втримати активи в Африці.
"Ключові активи (Вагнера – ГА) - в країнах Африки, де вони навіть контролюють уряди деяких країн. І тому мені здається, що "Вагнер" буде сконцентрований саме на збереженні свого впливу в Африці і виконування певних робіт в Африці", - додав він.
У своєму зверненні в понеділок, президент РФ Путін запропонував вагнерівцям три варіанти: продовжити службу, уклавши контракт з російським Міноборони чи іншим відомством, повернутися додому чи переїхати в Білорусь.
Так само "Вагнер" втратить державне фінансування, вказує Подоляк, а білоруський режим не має можливості його утримувати. Під час зустрічі з військовослужбовцями у Кремлі 27 червня Путін заявив, що "Вагнер", який вважався приватною військовою компанією, з травня 2022 по травень 2023 року отримав з російського бюджету понад 86 мільярдів рублів або понад мільярд доларів.
"Хочу, щоб ми всі знали про це. "Група Вагнера" повністю забезпечувався державою, з Міністерства оборони, з державного бюджету. Ми повністю фінансували цю групу», сказав російський президент про "Вагнер", визнаний у США транснаціональною злочинною організацією.
Подоляк бачить дуже обмежену присутність "Вагнера" в Білорусі й через те, що в Лукашенка просто не буде бажання створювати собі додаткові загрози.
"Лукашенко належить до категорії людей, які дуже і дуже чутливі до страху. Він дуже боїться всього, і мені здається, що там, в Білорусі, "Вагнер" - це 20 чи 100 інструкторів, які будуть навчати використанню дронів чи інших сучасних методів ведення війни білоруських офіцерів, не більше того", - підсумував Подоляк.
У той же час, підкреслив він, українська влада уважно слідкує за ситуацією на кордоні з Білоруссю: "Там в нас теж побудована система оборонна, там в нас фортифікації, там достатньо чітко вже відпрацьована система оповіщення, захисту".
Джон Гарді, експерт Фонду захисту демократій США, в інтерв’ю Голосу Америки також висловив думку, що "Вагнер" припинить своє існування у нинішньому вигляді, бо втратить автономію, а інтегрувати його бійців в Міноборони Росії буде важко.
"Ті основні представники "Вагнера", - не засуджені, а добре навчені солдати - звикли до цієї автономії, незалежності у прийнятті рішень. Тож якщо вони спробують це зробити, коли вони спробують інтегруватися, це, мабуть, викличе певне тертя, і багато з них можуть не зважитися на це".
Крім того, ставлення білорусів до війни в Україні суттєво відрізняється від настроїв в Росії, зауважив Михайло Подоляк.
На думку ж радника опозиційної лідерки Білорусі Світлани Тихановської Франека Вячорки, від цієї ситуації постраждає білоруський народ.
Пригожин "прийде зі злочинцями; він принесе культуру насильства. Це створить нестабільність у країні та на її кордонах також", - сказав він в інтерв’ю Washington Post.
Яке раніше писав Голос Америки, керівники Польщі і Литви, вважають, що розташування бойовиків "Вагнер" на білоруській території, збільшує загрозу в регіоні.
"Якщо "Вагнер" розмістить своїх серійних вбивць в Білорусі, то всі сусідні країни постануть перед більшою загрозою нестабільності. З цих умов стримування і передова оборона є нашим пріоритетом", - заявив Ґітанас Науседа, президент Литви, країни, яка межує з Білоруссю, на зустрічі групи керівників країн НАТО в Нідерландах 27 червня.
Аналізуючи наслідки маршу Пригожина на Москву, Подоляк вказав на зростання некерованих процесів в Росії, що може загрожувати світовій безпеці.
"Ми побачили, що в Росії не існує стабільної системи управління, внутрішньої системи управління", - сказав він. Ці події, на думку Подоляка, продемонстрували, що Путін є слабким президентом, він не є консенсусом еліт, у яких, втім, немає розуміння, хто і як може стати його наступником. У той же час оточення Путіна не є монолітним, вони не можуть керувати процесами та приймати відповідні рішення, а отже не можуть й гарантувати контроль над своїм ядерним арсеналом.
"На мій погляд, на хід війни впливала внутрішня думка еліт інших країн, в тому числі Сполучених Штатів, що Путін контролює всі процеси в Росії, що ядерні арсенали також знаходяться під контролем. Після подій на цих вихідних ми з вами побачили, що цього всього немає", - зауважив він.
А отже для світових еліт немає сенсу прагнути зберігати стабільність в Росії, нехай й з Путіним, через побоювання втрати контролю над ядерним арсеналом, вказує Подоляк.
"Навпаки, чим довше буде йти війна в Україні, чим повільніше вона буде йти, тим більше шансів, що хаотизація в Росії буде достатньо суттєвою. І це означає, що треба буде перехоплювати контроль над арсеналом в Російській Федерації".
Він сподівається, що західні партнери зроблять з маршу Пригожина висновок про необхідність сприяти якомога швидшій перемозі України – надавати усю необхідну військову техніку, в першу чергу, далекобійні ракети та винищувачі, та унеможливити отримання Росією доступу до мікропроцесорів для будівництва ракет.
"Треба сісти, скажімо так, партнерам і між собою відверто проговорити, чи нормально, коли ми, з одного боку, даємо Україні засоби протиповітряної оборони як такої, протиракетної оборони як такої, і в той же час протягом 2022-го року Росія побудувала 512 крилатих і балістичних ракет, складовими яких є відповідні чіпи, які надають приватні компанії країн партнерів України?" - говорить він.
Крім того, Подоляк висловив сподівання, що на Заході зможуть провести повноцінний аналіз того, якою країною є Росія, та сповна усвідомити, яку небезпеку у сьогоднішньому стані вона становить світові.
Марія Прус долучилася до роботи над цією статтею.
- Голос Америки
Мешканці Південної Кореї сьогодні помолодшали принаймні на рік
Населення Південної Кореї сьогодні помолодшало принаймні на рік. Такі зміни у особистому літочисленні громадян країни відбулися через набуття чинності нового закону.
Йдеться про закон, за яким Корея буде використовувати лише міжнародну систему визначення віку людини.
До сьогодні найбільш поширеною системою була традиційна, за якою дітям, зразу після народження, приписували рік життя, а першого січня кожного року - додавали ще один, незалежно від дати народження.
У 60-х Південна Корея почала використовувати міжнародну систему для медичних і юридичних документів, але багато корейців продовжували дотримуватися традиційного методу обчислення, що нерідко призводило до плутанини.
Закон про повний перехід на міжнародну систему ухвалили торік у грудні, за підтримки 86% громадян, які, кажуть, зовсім не проти відчути себе трохи молодше.
У коментарях журналістам мешканці країни зізналися, що, наприклад, почуваються чудово, коли наступного року мало б виповнитися 30 за традиційною системою, але із переходом на нову до 30-ти - “ще далеко”, бо тобі “знову” 28.
Дехто з 20-річних ділився побоювання, що знову не можна буде вживати алкоголь. “Але тепер я відчув полегшення, бо виявилося, що я все одно можу. Коли я був підлітком, я думав, що 20 - це класно, та виявилося, що це так. Я щасливий знову повернутися до підліткового віку”, – поділився емоціями громадянин Південної Кореї.
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