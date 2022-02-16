Держсекретар США заявив про збереження загрози на українсько-російському кордоні, відсутність ознак відведення Росією військ

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать “істотного відведення” російських військ від українських кордонів, і вважають ситуацію в країні “глибоко, глибоко хвилюючою”.

Про це глава зовнішньополітичного відомства США сказав у середу в ефірі каналу АВС, в програмі “Доброго ранку, Америко”.

У вівторок міністерство оборони Росії оголосило, що відводить частину військ у місця постійної дислокації через закінчення навчань.

За словами Блінкена, США продовжують спостерігати накопичення Росією військ поблизу кордонів України.

Що буде далі, зауважив дипломат, залежить від рішення Володимира Путіна.

Ведучий каналу АВС Джордж Стефанопулос запитав Держсекретаря США, чи загроза в Україні зараз є вищою, ніж це було вчора.

“З дня на день, Джордже, не можна сказати, що вона вища або нижча. Вона є. Вона там. Вона справжня. Ми не бачимо відведення. Ми б хотіли його побачити. Якщо ми це побачимо, ми привітаємо це", - відповів Блінкен.

Він повторив, що подальше російське вторгнення в Україну може статись будь-якого дня.

Президент Путін створив можливість почати діяти у найкоротші терміни. Він може натиснути на курок. Він міг би зробити це сьогодні, може натиснути на нього завтра чи наступного тижня

“Президент Путін створив можливість почати діяти у найкоротші терміни. Він може натиснути на курок. Він міг би зробити це сьогодні, може натиснути на нього завтра чи наступного тижня. Війська є на місці, якщо він захоче оновити агресію проти України”, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства США.

На питання, чому українська влада не поділяє стурбованості американських колег, Ентоні Блінкен сказав, що на його думку, президент Зеленський насправді "розуміє серйозність" ситуації.

“Він намагається триматись спокійним, він не хоче, щоб люди панікували. Це правильно. Але я думаю, що українці сприймають це дуже, дуже серйозно”.

США готові до будь-якого розвитку сценацію в Україні, додав глава Держдепартаменту: “Ми готові до дипломатії. Ми готові до агресії. В будь-якому випадку, ми готові”.

Як відомо, Росія заперечує, що планує вторгнення в Україну.

Москва наполягає на наданні їй гарантій нерозширення НАТО на Україну.

У статті використано матеріали ABC.