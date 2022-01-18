Блінкен нагадав Лаврову, що до обговорень з безпеки потрібно залучати і Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Сторони обговорили підсумки кількох засідань, що відбулися у січні, зокрема засідання НАТО, ОБСЄ та Діалогу стратегічної стабільності.

“Держсекретар Блінкен розмовляв сьогодні із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорили Діалог Стратегічної стабільності, що відбувся 10 січня, засідання Ради “НАТО-Росія” від 12 січня та засідання Постійної Ради ОБСЄ від 13 січня”, - мовиться на сайті Державного департаменту США.

Ентоні Блінкен у розмові з російським колегою “наголосив на необхідності продовження дипломатичного шляху для деескалації напруги навколо нарощування російських військ в і біля України, яке глибоко турбує”.

У заяві також йдеться, що Держсекретар у розмові із Лавровим “підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України”.

Він також “підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки повинно включати союзників НАТО та європейських партнерів, включно з Україною”.

Розмова з Лавровим відбулась напередодні візиту Держсекретаря Блінкена до України та Німеччини.

На 19 січняу Блінкена заплановані зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС України Дмитром Кулебою, він також має намір обговорити зі співробітниками американського посольства плани Держдепу у випадку подальшої ескалації з боку Росії.