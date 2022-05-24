Блінкен: мета війни Путіна - руйнування української ідентичності, але цього зробити не вдасться

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що метою війни Путіна є руйнування української ідентичності, але цього йому зробити не вдасться. Про це держсекретар написав у пості в Twitter після відвідування Українського Інституту Америки у Нью-Йорку.

«Частково війна Путіна – це спроба знищити українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут Америки, організацію, що зберігає та пропагує яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити, що війні Путіна не вдасться знищити те, що робить цю країну та її людей настільки унікальними», - заявляє Ентоні Блінкен.

Війні Путіна не вдасться знищити те, що робить цю країну та її людей настільки унікальними

За словами держсекретаря США, під час короткого візиту в Український Інститут Америки в нього була можливість «почути надзвичайну музику, а також побачити надзвичайне мистецтво», зокрема і колекцію писанок. «Ці писанки – це надія на майбутнє та відродження України, яка виходить із агресії, яку наразі вчиняє проти неї Росія. Українська ідентичність потужно проявляється через культуру і життєдайність цієї культури. Сила цієї ідентичності дає зрозуміти, що війна президента Путіна не матиме успіху. І ми з нетерпінням чекаємо дня, коли ці писанки привезуть в Україну як ще один символ її відродження», - заявив Ентоні Блінкен під час візиту до музею.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса під час зустрічі в Токіо привітали співпрацю своїх країн як наріжний камінь миру, безпеки та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні. «Вони знову підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету та незалежності України та пообіцяли притягнути Кремль до відповідальності за його агресивну війну в Україні», - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

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