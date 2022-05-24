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Блінкен: мета війни Путіна - руйнування української ідентичності, але цього зробити не вдасться
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що метою війни Путіна є руйнування української ідентичності, але цього йому зробити не вдасться. Про це держсекретар написав у пості в Twitter після відвідування Українського Інституту Америки у Нью-Йорку.
«Частково війна Путіна – це спроба знищити українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут Америки, організацію, що зберігає та пропагує яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити, що війні Путіна не вдасться знищити те, що робить цю країну та її людей настільки унікальними», - заявляє Ентоні Блінкен.
Війні Путіна не вдасться знищити те, що робить цю країну та її людей настільки унікальнимиЕнтоні Блінкен
За словами держсекретаря США, під час короткого візиту в Український Інститут Америки в нього була можливість «почути надзвичайну музику, а також побачити надзвичайне мистецтво», зокрема і колекцію писанок. «Ці писанки – це надія на майбутнє та відродження України, яка виходить із агресії, яку наразі вчиняє проти неї Росія. Українська ідентичність потужно проявляється через культуру і життєдайність цієї культури. Сила цієї ідентичності дає зрозуміти, що війна президента Путіна не матиме успіху. І ми з нетерпінням чекаємо дня, коли ці писанки привезуть в Україну як ще один символ її відродження», - заявив Ентоні Блінкен під час візиту до музею.
Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса під час зустрічі в Токіо привітали співпрацю своїх країн як наріжний камінь миру, безпеки та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні. «Вони знову підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету та незалежності України та пообіцяли притягнути Кремль до відповідальності за його агресивну війну в Україні», - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
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Війна в Україні показала, що не можна обмінювати безпеку на економічну вигоду - Столтенберг
Війна Росії в Україні засвідчила, наскільки "економічні відносини з авторитарними режимами можуть створювати вразливість", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Світового економічного форуму в Давосі.
За його словами, йдеться про надмірну залежність від імпорту енергоносіїв, а також про ризки, створені експортом передових технологій, зокрема, штучного інтелекту. "Йдеться про Росію. Але й про Китай. Ще один авторитарний режим, який не поділяє наших цінностей. І це підриває міжнародний порядок, оснований на правилах".
"Масштабні санкції [проти Росії - ГА] нагадують нам про один із важливих уроків цього конфлікту: ми не повинні обмінювати довгострокові безпекові потреби на короткострокові економічні інтереси", - наголосив очільник Альянсу.
Столтенберг сказав, що міжнародна торгівля допомагає економікам країн, але додав: "Ми повинні визнати, що наш економічний вибір має наслідки для нашої безпеки. Свобода важливіша за вільну торгівлю. Захист наших цінностей важливіший за прибуток".
Тим часом, як пише Current Time, міністри закордонних справ країн Євросоюзу поки що не можуть домовитися про ембарго на російську нафту. Якщо це не вдасться зробити, Росія може заробити на експорті нафти і газу понад 320 мільярдів доларів у 2022 році – незважаючи на війну в Україні та західні санкції - це майже на третину більше, ніж торік.
Свою війну в Україні Росія називає "спецоперацією" й стверджує, що накладені на Кремль санкції стали "джерелом проблеми", що веде до загрози світового голоду, пише Reuters.
Раніше Голос Америки повідомляв, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія шантажує світ харчами.
У статті використано матеріали Reuters, Current Time.
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Росія «використовує голод» для отримання влади – голова Єврокомісії
Росія шантажує світ харчами, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 травня.
На її думку, Росія використовує постачання харчових продуктів як зброю. Ціни на зерно, кулінарну олію та інші продукти різко зросли на тлі російського вторгнення до України, яка є одним із найбільших світових експортерів пшениці.
«В окупованій Росією частині України армія Кремля конфіскує запаси зерна та техніку…, а російські військові кораблі в Чорному морі блокують українські судна, навантажені пшеницею та соняшниковим насінням», – сказала фон дер Ляєн під час виступу на конференції Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі.
Вона додала, що Росія накопичує власне продовольство, використовуючи затримку його експорту «як різновид шантажу», аби спровокувати зростання глобальних цін або «обміняти пшеницю на політичну підтримку».
«Це означає використання голоду та зерна для отримання влади», – пісумувала вона.
Президентка Єврокомісії зазначила, що ці події можуть викликати в когось спогади про «темне минуле – часи радянських конфіскацій врожаю та нищівного голоду 1930-х років», маючи на увазі Голодомор, який вбив мільйони українців.
За словами фон дер Ляєн, шлях боротьби з кроками Росії, спрямованими на порушення ланцюгів постачання продовольства, лежить через глобальну співпрацю.
Росія, своєю чергою, звинувачує Захід у зростанні цін на продовольство та дефіциті, пов’язуючи їх із запровадженням антиросійських санкцій за вторгнення до України.
Уряд Німеччини звинуватив Росію в блокуванні можливої доставки близько 20 мільйонів тонн зерна з України, тоді як президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дефіцит продовольства може спровокувати хвилю мігрантів з Північної Африки до Європи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ бути пильним і не купувати крадене росіянами зерно.
«Російські злодії крадуть українське зерно, вантажать його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати його за кордон. Я закликаю всі держави бути пильними і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі», - написав він у Твіттері.
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США та Індія надалі «консультуватимуться про негативні наслідки» війни Росії в Україні
Президент США Джо Байден на зустрічі з керівниками Австралії, Індії та Японії назвав війну Росії проти України «темною годиною нашої спільної історії».
Це глобальна проблема.Джо Байден
«Це більш ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема», - сказав американський керівник на чотиристоронньому саміті в Токіо.
З огляду на російську війну окрему увагу зараз звертають на Індію, керівник якої, прем’єр-міністр Нарендра Моді, виявився одним зі світових лідерів, що уникають прямого осуду Москви за вторгнення в Україну.
Уряди Австралії та Японії від самого початку долучилися до США, європейських та інших країн з осудом російської війни і приєдналися до західних санкцій щодо Москви.
Австралія також надає військову допомогу Україні, а Японія зосередилася на фінансовій та гуманітарній підтримці.
Але Індія не обмежила співпрацю з Москвою, успадкувавши зв’язки налагоджені ще в часи існування СРСР.
«Жорстока й неспровокована російська війна проти України спричинила гуманітарну катастрофу, невинних цивільних вбивають на вулицях і мільйони біженців полишили домівки в середині країни, а також виїхали», - наголосив Джо Байден в присутності індійського керівника.
Після двосторонніх переговорів з Моді Байден повідомив, що вони обговорювали вторгнення Росії в Україну і «наслідки для світового порядку».
Американський президент сказав, що США й Індія будуть далі консультуватися стосовно того, «як подолати ті негативні наслідки».
Але Нарендра Моді, як зауважує зокрема інформагентство Associated Press, коментуючи теми переговорів, не згадав про російську війну в Україні, а натомість зосередився на торговельних та інвестиційних програмах зі США.
Ми не можемо дозволити, щоб подібне сталося в індійсько-тихоокеанському регіоні.Фуміо Кісіда
«Очевидно, що адміністрація Байдена не хоче проблем з Індією, і більшість тих важких розмов відбуватимуться приватно», - прокоментував ситуацію для Associated Press американський аналітик Майкл Ґрін, віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.
Японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, торкнувшись теми російської агресії в Україні, сказав: «Ми не можемо дозволити, щоб подібне сталося в індійсько-тихоокеанському регіоні».
Австралійський прем’єр-міністр Ентоні Албанезе, який щойно сформував новий уряд, заявив, що його країна продовжуватиме курс співпраці зі США та іншими союзниками.
У Каліфорнії пройшов марш вишиванок. Відео
Марш вишиванок минулими вихідними пройшов у Каліфорнії. Українська громада у передмісті Лос-Анджелеса організувала не лише демонстрацію традиційного одягу своєї Батьківщини, а й також танцювальний флешмоб. Як це виглядало – в сюжеті Христини Шевченко.
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