Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії повторно заявили про підтримку України - Держдеп

Державний секретар США Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб у ході телефонної розмови, яка відбулась у суботу, повторно заявили про підтримку України перед лицем провокацій з боку Росії. Про це повідомляє сайт Держдепу США.

"Вони обоє наголосили на необхідності того, щоб Москва негайно припинила накопичення військ та провокаційні заяви", - відзначає Держдеп.

Як відзначається, у ході розмови Блінкен висловив співчуття з приводу смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини, Жан-Івом Ле Дріаном та Гейко Маасом. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

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