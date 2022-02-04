Голови зовнішньополітичних відомств США та Польщі обговорили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у Вашингтоні обговорили питання колективної безпеки та регіональні питання, включно із спільною відданістю суверенітету та територіальній цілісності України на тлі неспровокованого накопичення Росією військових сил. Про це повідомляє Державний департамент США.

Як відзначається, Блінкен подякував Польщі за лідерство на східному фланзі НАТО та головування в ОБСЄ.

Сторони також обговорили питання економінки, енергетики, спільних демократичних цінностей.

Як повідомляють ЗМІ, після зустрічі із Блінкеном Рау заявив, що не виключає подальшого посилення військової присутності США у Польщі.

Раніше в уряді США повідомили про відправку додаткового військового контингенту до Польщі, Німеччини, та Румунії.

"Ці сили треновані й оснащені для різноманітних місій, щоб протистояти агресії, запевнити та захистити наших союзників у цей час підвищеного ризику", - йдеться у заяві Пентагону.

Як повідомляє BBC, прем'єр Польщі Моравецький під час візиту до Києва заявив, що його країна надасть Україні озброєння для протидії можливій російській агресії.

Росія заперечує, що планує вторгнення в Україну.

У п'ятницю речниця МЗС Росії Марія Захарова, заявила, що світ є свідком кампанії Заходу, яка покликана "розкрутити міф" про російську загрозу, плани нападу та ін. За її словами, позиція Заходу суперечить "реальній ситуації та здоровому глузду". Наприкінці минулого місяця у МЗС Росії заявляли, що Москва вважає неприйнятною можливість війни з Україною.

В уряді України називають ескалацію з боку Росії малоімовірною.

У статті використано матеріали ТАСС, Коммерсант, BBC.