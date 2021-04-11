Держсекретар США: “Росія відчує ціну та наслідки, якщо діятиме агресивно і необдумано” в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав Росії про “ціну і наслідки” в разі розгортання військових дій в Україні.

В інтерв'ю каналу NBC у неділю Ентоні Блінкен назвав “реальною” стурбованість США через накопичення російських військ на кордонах з Україною.

“В цей час, коли ми зараз говоримо, я маю Вам сказати, що у мене реальна стурбованість щодо російських дій на кордонах з Україною. На цих кордонах зараз зібрано більше російських військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія вперше вторглася.Тому ми перебуваємо у дуже тісному контакті, у близькій координації з нашими союзниками і партнерами в Європі”, - заявив Блінкен.

Держсекретар США додав, що у разі військового загострення президент Байден готовий запровадити “ціну і наслідки” для Росії.

“Президент Байден ще перед тим, як його обрали, чітко заявляв щодо дій Росії: буде ціна, і будуть наслідки, якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно. Можете його зловити на слові”, - сказав глава зовнішньополітичного відомства США Ентоні Блінкен.

6 квітня речник Пентагону заявив, що мета пересуванням російських військ вздовж кордонів України незрозуміла і викликає занепокоєння.

9 квітня Білий дім підтвердив, що США проводять тісні консультації із союзниками з приводу ескалації насильства з боку Росії на сході України.

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