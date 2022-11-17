Актуально
- Голос Америки
Блінкен: Росія намагається зламати дух українського народу, але ця стратегія зазнає краху
Росія, продовжуючи свої обстріли української цивільної інфраструктури, порушує принципи ООН і намагається зламати дух українського народу, але ця стратегія зазнає краху, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Бангкоку.
Він продовжив: "Світ працює, щоб допомогти найбільш уразливим людям. Росія цілиться по них. У той час як лідери в усьому світі підтверджують свої зобов’язання Статуту ООН і міжнародним правилам, які приносять користь усім людям, президент Путін продовжує порушувати та руйнувати ці принципи".
"Не спромігшись захопити Україну силою, Путін, схоже, вірить, що зануривши українців у темряву, відключивши їм воду, заморозивши їх до смерті, він зламає їхню волю. Для тих, хто сумнівається в рішучості українців - просто подивіться на звільнених людей у Херсоні, - підкреслив держсекретар. - Нова стратегія Росії, як і вся її стратегія, зазнає краху. Український дух незламний. Як і наше зобов’язання підтримувати Україну".
Тим часом, глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив під час свого візиту до узбецького Самарканду, що мир в Україні неможливий, допоки Росія не виведе свої війська з України, і що немає жодних ознак таких намірів Москви.
"Боюсь, що Росія не готова відводити [війська], і якщо вона не відведе [їх], мир буде неможливим, - сказав Боррель. - Це Росія повинна зробити мир можливим, агресор має відійти, якщо він хоче стійкого миру".
11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з "іншою" владою країни – "з тією, що справді готова до миру, [...] яка готова визнати, що вони – окупанти". При цьому у виступі перед учасниками саміту "Групи двадцяти" Зеленський представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, Блінкен заявив, що вірить висновкам попереднього розслідування про те, в Польщі впала ракета українських ППО: "Ми поки не бачили нічого, що б суперечило попереднім висновкам президента Дуди про те, що ймовірно, це результат того, що, на жаль, ракета протиповітряної оборони України впала у Польщі".
"Ми продовжимо підтримувати дуже тісний зв’язок із Україною та Польщею, а також з іншими нашими союзниками та партнерами, які ведуть слідство. Тим не менш, незалежно від остаточного висновку, ми вже знаємо, що сторона остаточно відповідальна за цей трагічний інцидент - Росія. Росія вторглась до свого суверенного незалежного сусіда, стріляє ракетами по його містах, його народу, його інфраструктурі. Україна, як будь-яка інша нація, має право захищати свою територію, і ми продовжимо допомагати їм у цьому", - сказав Блінкен.
У Кремлі, де повномастшабну війну від 24 лютого продовжують називати "спецоперацією", після чергових ракетних ударів по містах України заявили, що "українська сторона не хоче жодних переговорів".
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
- Голос Америки
Німеччина пропонує патрулювати небо Польщі. Україна просить системи Patriot
Німеччина запропонувала Польщі допомогу у захисті від повітряних загроз після інциденту з ракетою, яка впала поблизу польського кордону з Україною
Німецький уряд заявив у середу, що може негайно розпочати місію з патрулювання польського повітряного простору, щоб посилити протиповітряний захист сусідньої країни після того, як ракета, що впала на території східної Польщі, вбила двох людей. Про це повідомила низка західних видань.
«Як негайну реакцію ми запропонуємо німецькі винищувачі Eurofighter для посилення захисту повітряного простору Польщі бойовими повітряними патрулями», – заявив журналістам у середу речник Міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам у середу, що ракету, ймовірно, випустила українська система протиповітряної оборони. Про це ж заявили в США та НАТО. Президент України Володимир Зеленський заперечив припущення, що ракета була випущена ЗСУ.
Винищувачі Eurofighter Typhoon які Німеччина пропонує до використання у Польщі, розроблені спільно кількома європейськими країнами, включно з Німеччиною.
За словами представника німецького уряду, якого цитує газета Wall Street Journal, патрулювання передбачає участь двох військових літаків, які зазвичай вилітають з німецьких аеропортів. Як сказав Крістіан Тільс, вильоти можуть розпочатися в четвер, якщо Варшава прийме пропозицію.
Німеччина вже розмістила деякі зі своїх американських протиракетних систем Patriot у Словаччині, іншій сусідній країні, яка має спільний кордон з Україною.
За словами Тільса, міністерство оборони Німеччини розглядає можливість продовження розгортання системи протиповітряної оборони Patriot у Словаччині, яку Німеччина спільно з Нідерландами надіслала до Словаччини у березні цього року.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вирішила, що система повинна залишатися в Словаччині принаймні до кінця 2023 року, а міністерство також вивчає можливість продовження розгортання до 2024 року, додав речник міністерства.
На початку жовтня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна почала процес тестування та інтеграції двох батарей нової польської системи протиповітряної оборони Patriot у північно-центральному місті Торунь.
Дві батареї були придбані на першому з двох запланованих етапів угоди про закупівлі з США. У травні Міноборони запитало ще про шість батарей із США, які мають стати компонентом польської системи оборони середньої дальності «Вісла».
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще одна повітряна атака на Україну вранці у четвер означає, що потрібно пришвидшити надання протиповітряної допомоги Україні.
Кулеба у своєму твіті повідомив, що він говорив про це з головою Державного департаменту США Ентоні Блінкеним, з якими він поділяє думку, що «Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови».
«Я подякував США за вкрай важливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я також переконаний, що час «Патріотів» настав», – написав Кулеба у своєму твіті.
Міністр оборони Латвії запропонував НАТО розглянути можливість розширення свого протиракетного щита на частини західної України. Про це Артіс Пабрікс сказав під час переговорів зі своїми колегами в Німеччині.
У повідомлені використано інформацію CNN, Wall Street Journal, Times.
Блінкен: Український дух незламний. Як і наше зобов’язання підтримувати Україну. Відео
«Для тих, хто сумнівається в рішучості українців - просто подивіться на звільнених людей у Херсоні. Нова стратегія Росії, як і вся її стратегія, зазнає краху. Український дух незламний. Як і наше зобов’язання підтримувати Україну», - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
Фінляндія надсилає 10-ий пакет оборонної допомоги Україні, будує огорожу на кордоні з Росією
Десятий пакет оборонної допомоги вартістю більше 55 мільйонів євро надішле Фінляндія Україні. Про це Міністерство оборони країни повідомило в середу, пишуть ЗМІ.
"Україна все ще потребує підтримки для самозахисту", - сказав міністр оборони країни Антті Каякконен.
Цей пакет є найбільшим із тих, які досі надсилала Фінляндія. Загалом, Фінляндія надала Україні оборонної допомоги обсягом 160,4 млн євро, йдеться в повідомленні. 50 країн входять до Контактної групи, яка координує надання україні оборонної допомоги. Найбільше оборонної допомоги з початку повномастабного вторгнення Росії до України, надали США, більше 18 млрд доларів, повідомили в Пентагоні.
Також уряд Фінляндії хоче спрямувати 139 млн євро на побудову огорожі вздовж частин кордону Росії. Огорожу буде побудовано на до 20% кордону, , загальна протяжність якого становить 1300 км і який в основному пролягає через ліси.
Відповідний запит на фінансування уряд Фінляндії подав до парламенту. До цього часу парламент передбачав 6 мільйонів євро фінансування на цей проект.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
- Голос Америки
Китайського шпигуна вперше в історії засудили до 20 років ув'язнення у США
Офіцера китайської розвідки, вперше в історії екстрадованого до США, засудили до 20 років ув'язнення за спробу викрасти технології високотехнологічної авіації в американської компанії General Electric, повідомляє NPR.
42-річного громадянина Китаю та офіцера Міністерства державної безпеки Китаю Яньцзюнь Сю визнали винним, зокрема у змові з метою економічного шпигунства та викрадення комерційної таємниці.
Як пише The Washington Post, у 2017 році працівника GE Aviation у Цинциннаті запросили виступити в китайському університеті. Під час поїздки із ним познайомився і почав переписуватись Сю. Але замість працівника авіарозробника, кореспонденцію із Сю почали вести агенти ФБР.
У 2018 Сю в обмін на гроші попросив надіслати йому інформацію, деталі композитного вентилятора авіадвигуна, розробленого лише GE. Агентам ФБР вдалось домогтись того, аби Сю виїхав до Бельгії для передачі цих грошей, де його й арештували й зрештою депортували до США.
Як виявило слідство, Сю також був посередником для іншого китайського громадянина, який зміг вступити в лави американської армії та зробити фотографії американських військових літаків для китайської розвідки, а також Сю брав участь у шпигунській схемі щодо французького авіавиробника.
Як каже американська влада, таких випадків шпіонажу чимало, однак часто люди, яких визнають винними у злочинних діях, перебувають у Китаї, звідки їх не екстрадують, а отже вони уникають правосуддя.
"Цей випадок є лише останнім прикладом триваючих атак китайського уряду на економічну безпеку США і, відповідно, нашу національну безпеку, – сказав директор ФБР Крістофер Рей. - Поки китайський уряд продовжує порушувати наші закони та погрожувати американській промисловості та установам, ФБР працюватиме зі своїми партнерами по всьому світу, щоб притягнути винних до відповідальності".
"Вирок демонструє серйозність цих злочинів і рішучість Міністерства юстиції розслідувати та переслідувати зусилля китайського уряду або будь-якої іноземної держави, спрямовані на загрозу нашій економічній та національній безпеці", - заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум