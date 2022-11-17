Блінкен: Росія намагається зламати дух українського народу, але ця стратегія зазнає краху

Росія, продовжуючи свої обстріли української цивільної інфраструктури, порушує принципи ООН і намагається зламати дух українського народу, але ця стратегія зазнає краху, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Бангкоку.

Він продовжив: "Світ працює, щоб допомогти найбільш уразливим людям. Росія цілиться по них. У той час як лідери в усьому світі підтверджують свої зобов’язання Статуту ООН і міжнародним правилам, які приносять користь усім людям, президент Путін продовжує порушувати та руйнувати ці принципи".

"Не спромігшись захопити Україну силою, Путін, схоже, вірить, що зануривши українців у темряву, відключивши їм воду, заморозивши їх до смерті, він зламає їхню волю. Для тих, хто сумнівається в рішучості українців - просто подивіться на звільнених людей у Херсоні, - підкреслив держсекретар. - Нова стратегія Росії, як і вся її стратегія, зазнає краху. Український дух незламний. Як і наше зобов’язання підтримувати Україну".

Тим часом, глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив під час свого візиту до узбецького Самарканду, що мир в Україні неможливий, допоки Росія не виведе свої війська з України, і що немає жодних ознак таких намірів Москви.

"Боюсь, що Росія не готова відводити [війська], і якщо вона не відведе [їх], мир буде неможливим, - сказав Боррель. - Це Росія повинна зробити мир можливим, агресор має відійти, якщо він хоче стійкого миру".

11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з "іншою" владою країни – "з тією, що справді готова до миру, [...] яка готова визнати, що вони – окупанти". При цьому ​у виступі перед учасниками саміту "Групи двадцяти" Зеленський представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.

Як Голос Америки повідомляв раніше, Блінкен заявив, що вірить висновкам попереднього розслідування про те, в Польщі впала ракета українських ППО: "Ми поки не бачили нічого, що б суперечило попереднім висновкам президента Дуди про те, що ймовірно, це результат того, що, на жаль, ракета протиповітряної оборони України впала у Польщі".

"Ми продовжимо підтримувати дуже тісний зв’язок із Україною та Польщею, а також з іншими нашими союзниками та партнерами, які ведуть слідство. Тим не менш, незалежно від остаточного висновку, ми вже знаємо, що сторона остаточно відповідальна за цей трагічний інцидент - Росія. Росія вторглась до свого суверенного незалежного сусіда, стріляє ракетами по його містах, його народу, його інфраструктурі. Україна, як будь-яка інша нація, має право захищати свою територію, і ми продовжимо допомагати їм у цьому", - сказав Блінкен.

У Кремлі, де повномастшабну війну від 24 лютого продовжують називати "спецоперацією", після чергових ракетних ударів по містах України заявили, що "українська сторона не хоче жодних переговорів".

У статті використано матеріали Reuters