Держсекретар США засудив санкції Китаю проти американських і канадських посадовців

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив санкції Китаю проти американських та канадських посадовців.

“Сполучені Штати засуджують беззмістовні санкції Народної Республіки Китай проти двох представників Комісії США з міжнародних релігійних свобод. Як виглядає, це відповідь на американські санкції проти китайських чиновників, причетних до серйозних порушень прав людини у Сіньцзяні”, - мовиться у заяві глави зовнішньополітичного відомства США.

«Спроби Пекіна залякати та змусити замовкнути тих, хто виступає за права людини та основні свободи, лише сприяють зростанню міжнародної уваги щодо триваючого геноциду та злочинів проти людства в Сіньцзяні», – додав Держсекретар Блінкен на своїй твітер-сторінці.



У суботу 27 березня Китай запровадив санкції проти двох американців, канадця та правозахисної парламентської групи через їхню критику політики Пекіну щодо уйгурів у північно-західному регіоні Сіньцзян.

Американці, що потрапили під санкції, це члени Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи Ґейл Манчин і Тоні Перкінс. Ґейл Манчин очолює цю Комісію, а також є дружиною американського сенатора Джо Манчина.

Серед канадців під санкціями - член парламенту Майкл Чонг та восьмеро членів парламентського підкомітету з міжнародних прав людини.

Їм усім заборонено в’їжджати на територію материкового Китаю, контрольованих ним територій Гонконгу та Макао, а громадянам Китаю заборонено контактувати з тими, хто під санкціями.

Прем’єр-міністр Кинади Джастін Трюдо назвав китайські санкції «нападом на прозорість і свободу волевиявлення».

"Ми - з нашими членами парламенту, виступаємо проти цих неприйнятних дій, і ми будемо продовжувати захищати права людини у всьому світі разом з нашими міжнародними партнерами", - напиcав прем'єр Трюдо у своєму Твітері.

Активісти, експерти ООН з прав людини та західні політики заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах Сіньцзяна.

Китай звинувачують у застосуванні тортур щодо уйгурів, примусовій праці та примусовій стерилізації уйгурських жінок.

Пекін неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях.

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