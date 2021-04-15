Нові санкції США покликані "притягнути Росію до відповідальності за її безрозсудні дії", - Держдеп

Американські санкції проти Росії покликані "притягнути Росію до відповідальності за її безрозсудні дії". Так нові заходи обмеження коментує Державний департамент США.

"Ми діятимемо суворо у відповідь на російські дії, які шкодять нам чи нашим союзникам і партнерам. Де можливо, США шукатимуть можливості до співпраці із Росією, щоб побудувати більш стабільні й прогнозовані відносини відповідно до інтересів США", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар також нагадав, що 2 березня США разом із партнерами і союзниками вжили заходи у відповідь на спробу Росії отруїти Олексія Навального за допомогою хімічної зброї та його подальший арешт і ув'язнення: "Ми й далі стурбовані станом здоров'я Навального і тим, як із ним поводяться у в'язниці і закликаємо до його звільнення без будь-яких додаткових умов".

Нагадаємо, у четвер Білий дім повідомив, що вводить санкції проти російських технологічних компаній, обмежує операції з облігаціями РФ​ і запроваджує заходи проти росіян за дії в Криму. Крім того, США ​висилають із країни 10 російських дипломатів​.​

Дивіться також: Президент Байден оголосив, що США повністю виведуть свої війська з Афганістану до 11 вересня. Відео