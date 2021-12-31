Ентоні Блінкен поговорив з генсеком НАТО про важливість деескалації з боку Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із Генсеком Єнсом Столтенберґом. Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Блінкен та Столтенберґ обговорили майбутні переговори з Росією на платформах Ради Росія-НАТО та діалогу стратегічної стабільності США та Росії. “Альянс залишається готовим до значущого діалогу з Росією і водночас є об’єднаним у стримуванні подальшої агресії проти України”, - йдеться в повідомленні.

"НАТО - єдине. Ми готові до діалогу в рамках ради НАТО-Росія 12 січня", - написав у Twitter Столтенберґ за результатами розмови з Блінкеним. Темою розмови стала "важливість деескалації суттєвого нагромадження військових сил Росією навколо та всередині України", зазначив посадовець.

Дзвінок відбувся після телефонної розмови президента США Джо Байдена та російського президента Володимира Путіна. Як повідомили в Білому домі та Держдепі, протягом розмови з Путіним, президент Байден знову заявив, що суттєвого прогресу можна досягнути лише в умовах деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"В розмові найважливішим словом було “деескалація”, - розповіла Голосу Америки речниця Державного департаменту Андреа Калан.

В адміністрації підкреслили, що Джо Байден був дуже чітким і прояснив Путіну, що США діятимуть за принципом “нічого про вас без вас”, коли йдеться про партнерів та союзників. “Путін сказав, що він зрозумів”, - додали в Білому домі.

Очікується, що переговори між США та Росією в Женеві розпочнуться 9 січня і продовжаться до 10 січня. На 12 січня заплановані переговори Ради Росія-НАТО, а на 13 число - засідання Постійної ради ОБСЄ, на якому буде також представлена Україна.

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