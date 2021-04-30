Держсекретар Блінкен каже, що США помітили відведення «частини російських військ від України» і підтверджує поїздку до Києва 

Новинна служба американської телерадіомовної компанії CBS каже, що державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив план свого візиту в Україну наступного тижня.

CBS News повідомляє, що держсекретар сказав це в інтерв’ю телепрограмі «60 хвилин», яка вийде в ефір у неділю.

В інтерв’ю CBS News ключовою стала ситуація з демонстрацією сили з боку Росії, яка накопичила небувалі з початку війни 2014 року наступальні сили на сході України та в окупованому Криму.

Упродовж останніх кількох днів було рішення відвести частину тих (російських) військ, і ми бачили, що частину з них справді почали відводити.

Стягування сил упродовж квітня супроводжувалося погрозливими заявами чільних російських представників, які натякали на загрозу існуванню української державності на тлі активної інформаційної кампанії з твердженнями Москви про буцімто провокативні дії українських військових.

Російська демонстрація сили викликала хвилю застережень і осуд з боку США та європейських держав.

«Ми бачили, що упродовж останніх кількох днів було рішення відвести частину тих військ, і ми бачили, що частину з них справді почали відводити», - сказав держсекретар Блінкен у поширених каналом CBS News витягах з інтерв’ю.

Поїздка Ентоні Блінкена відбуватиметься на тлі приготувань до першого візиту президента США Джо Байдена до Європи у червні для зустрічей з союзниками в групі країн «Великої сімки» і в НАТО, а також для можливого саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

29 квітня російські командувачі заявили, що більшість військ, які були стягнуті до України, вже повернулися на свої постійні позиції.

За словами командувача російським генеральним штабом Валерія Ґерасімова у маневрах загалом брали участь понад 300 000 військових - майже третина мільйонного складу армії і 35 000 бойових машин, 900 літаків і 180 військових кораблів.

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