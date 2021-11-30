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На зустрічі із президентом Латвії, Блінкен говорив про підтримку України, заявили у Левітса

На фото: державний секретар США Ентоні Блінкен та президент Латвії Егліс Левітс, 30 листопада 2021 року

Державний секретар США Ентоні Блінкен у ході зустрічі у Ризі із президентом Латвії Еглісом Левітсом заявив про серйозне занепокоєння Вашингтона з приводу накопичення військ Росії поблизу кордону України та виступив за надання Києву усіх видів допомоги для посилення обороноздатності. На це вказує заява розміщена на сайті президента Латвії.

Заява також вказує, що у ході зустрічі Блінкен підтвердив відданість президента США Джо Байдена статті 5-й НАТО.

Заява речника Держдепу США Неда Прайса наголошує, що під час зустрічі обговорювались питання регіональної співпраці.

"Державний секретар Блінкен та президент Левітс обговорили відданість США безпеці Балтійського регіону, важливість НАТО для трансатлантичної безпеки, та роль Ініціативи трьох морів у регіональну інтеграцію. Вони також обговорили шляхи поглиблення вже сильного партнерства США та Латвії", - вказує заява Держдепу.

Як раніше повідомив "Голос Америки", держсекретар США перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі заявив, що будь-яка подальша агресія Росії проти України "призведе до серйозних наслідків".

"Будь-які ексалаційні дії Росії становитимуть значене занепокоєння для Сполучених Штатів ... і будь-яка подальша агесія викличе серйозні наслідки", - заявив Блінкен журналістам в Ризі.

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