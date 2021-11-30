Блінкен про заяви України щодо спроби перевороту: дестабілізація ситуації всередині країни є частиною підходу Росії

Зусилля з дестабілізації ситуації всередині країни є частиною тактики Росії, і США серйозно аналізують ситуацію після заяв з України про підготовку перевороту. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у ході спілкування зі ЗМІ разом з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом. Відповідний текст розміщено на сайті Держдепу США.

"Ми бачили методичку (Russians’ playbook - прим. ГА) багато разів. І частина цієї методички це спробувати штучно створити так звану провокацію як виправдання для чогось, що Росія весь час планувала зробити", - відзначив Блінкен.

При цьому голова зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки наголосив, що зможе висловитись детальніше після консультацій із союзниками по НАТО щодо України, та інших питань.

Блінкен також наголосив, що у ході зустрічі міністрів НАТО у Ризі буде обговорюватись питання щодо можливих додаткових заходів для посилення оборони Альянсу у контексті занепокоєння викликаного діями Росії вздовж кордонів України.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що обговорив із Блінкеном поточну ситуацію в Україні та навколо України.

За його словами сторони дійшли консенсусу, що накопичення військових сил Росією та рух військових сил викликають велике занепокоєння.

"НАТО та ЄС мають надіслати чіткий сигнал та мають чітко заявити до якої точки погрози територіальній цілісності та суверенітету України стануть нашою політичною та військовою проблемою, і ми відповімо належним чином", - заявив Рінкевічс.

Дивіться також: Столтенберґ: "Росія заплатить високу ціну, якщо вона знову використає силу проти незалежної суверенної держави, проти України"