Держдеп: Блінкен заявив Зеленському про непохитність підтримки України з боку США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна, запланованою на 7 грудня. Про це повідомляє Українська служба "Радіо Свобода".

«Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно і скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру та союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Нічого про Україну без України», – написав Зеленський у твітері ввечері 6 грудня.

У пресслужбі президента України додали, що під час розмови «було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Росію» з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

У Держдепі США 6-го грудня повідомили, що у ході розмови із Зеленським державний секретар США наголосив на непохитності підтримки суверенітету, незалежності, та територіальної цілісності України з боку США перед лицем агресії Росії.

"Вони погодились на необхідності мирного, дипломатичного вирішення конфлікту у Донбасі та повного відновлення суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах, включно із Кримом", - відзначає сайт Держдепу.

У Білому домі 6 грудня повідомили, що вже після розмови президентів США і Росії Джо Байден зателефонує Володимиру Зеленському.

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня проведуть розмову – на тлі зростання напруженості через нарощування російських військ на українському кордоні, майбутнє НАТО в регіоні й вимоги безпеки Росії.

Розмова, яка відбудеться у режимі відеоконференції, буде другою зустріччю віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні.

У статті використано матеріали Української служби "Радіо Свобода".

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