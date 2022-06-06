Блінкен: повідомлення, про те, що Росія краде українську пшеницю – «достовірні»

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок назвав «достовірними» повідомлення про те, що Росія розкрадає зерно з України і перепродає його як своє.

«Існують достовірні повідомлення... про те, що Росія розкрадає українське зерно, призначене для експорту, щоб продати його з вигодою для себе», – сказав Блінкен на конференції Державногоо департаменту, присвяченій питанням продовольчої безпеки, що виникали внаслідок російського вторгнення в Україну.

За словами Блінкена, близько 20 мільйонів тонн пшениці заблоковано на зерносховищах під Одесою і на кораблях, що застрягли Одеському порту через російську блокаду. При цьому, каже Блінкен, Росія призупинила свій власний експорт зерна, тож «все це робиться свідомо, і нам це відомо».

«Президент Путін не дає вивозити продукти харчування і агресивно використовує свою пропагандистську машину для того, щоб перекласти провину на інших, бо він сподівається, що світ поступиться і скасує санкції. Іншими словами, це – «шантаж», – говорить Блінкен.

Як наголосив державний секретар США, «Кремль має розуміти, що він експортує голод та страждання далеко за межі України», в африканські країни, незважаючи на те, що вони є далеко від цього конфлікту.

Крім цього, Блінкен наголосив, що Росія знищує аграрний потенціал України. «Російськаі війська захопили найродючіші українські землі на півдні України, вони встановили вибухівки на українських полях, знищили життєво важливу сільськогосподарську інфраструктуру», – наголосив державний секретар США.

Раніше сьогодні президент Європейської Ради Шарль Мішель звинуватив Росію у тому, що вона використовує постачання продуктів харчування як зброю. Він заявив, що Кремль спеціально обстрілює зерносховища та викрадає збіжжя з України, і покладає провину за те, що відбувається, на інших.

Він наголосив, що Європейський союз не накладав санкцій на сільськогосподарську або транспортну галузь Росії, і що ЄС робить все можливе, щоб не допустити поглиблення продовольчої кризи у світі та щоб підтримати український сільськогосподарський сектор.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, кількість людей, які страждають від нестачі продовольства, з початку пандемії коронавірусу подвоїлася і сягнула 135 мільйонів. Понад 800 мільйонів людей, переважно в африканських країах, стикаються з хронічним голодом.