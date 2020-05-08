За свою історію Нью-Йорк пережив кілька епідемій — жовта лихоманка, холера, поліомієліт, черевний тиф, іспанський грип.

Цього року Нью-Йорк став в центром ще однієї епідемії — Covid-19.

Нью-Йорк «на павзі»

З 22-го березня місто Нью-Йорк, як і штат в цілому, стали на «паузу». Саме так губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо назвав комплекс обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Що означає ця «пауза» для мешканців міста?

Перестали працювати всі підприємства, установи та компанії, які НЕ забезпечують життєдіяльність міста. Не можна проводити будь-які збори, конференції, виставки. В Нью-Йорку не працюють школи, дитячі садочки, торговельні моли, перукарні, кінотеатри, театри, спортзали, бібліотеки, музеї, тощо. Госпіталі приймають тільки хворих з невідкладними випадками та скасували всі планові операції та процедури.

Натомість працюють аптеки, продовольчі магазини, пральні. Працюють ветеринарні клініки та деякі медичні офіси, але за попереднім записом. У нас була запланована одна процедура на березень для нашої киці, але нас попросили передзвонити після скасування карантину.

Кафе і ресторани працюють виключно у режимі «доставка» і «на винос».

Громадський транспорт (метро, автобуси) працює. Щоправда, закрили деякі лінії метро, а потяги та автобуси курсують з більшим інтервалом.

Комендантської години у місті немає, але і мер міста, і губернатор штату під час своїх брифінгів наполегливо просять не тинятися вулицями без зайвої потреби.

Люди віком 70+ мають залишатись вдома і виходити на вулицю чи користуватись громадським транспортом у разі крайньої необхідності.

Можна гуляти сім’ями, з дітьми, бігати, кататись на велосипеді чи самокаті, індивідуально займатись спортом на свіжому повітрі, вигулювати собак, дотримуючись дистанції. Можна пересуватись по місту в індивідуальному авто.

У штаті та місті не закрили парки та пляжі. Єдине - обгородили жовтою стрічкою дитячі майданчики.

За приписами нью-йорківці зобов’язані дотримуватись дистанції майже 2 метри.

Можна гуляти сім’ями, з дітьми, бігати, кататись на велосипеді чи самокаті, індивідуально займатись спортом на свіжому повітрі, вигулювати собак, дотримуючись дистанції.

Також мешканці міста повинні закривати обличчя у громадських місцях, якщо неможливо витримати соціальну дистанцію. Медики і чиновники рекомендують застосовувати до цього шарфи, бандани, багаторазові маски, і навіть показують, як їх зробити самостійно. Медичні маски просять залишити для працівників, які забезпечують життєдіяльність міста.

Штрафні санкції передбачені тільки за недотримання соціальної дистанції. З 7-го квітня штраф збільшили. Раніше сума складала від $200 до $500, тепер — від $500 до $1000. Але я ще не зустрічала інформації, щоб когось штрафували.

На сайтах міста та штату можна поскаржитись, якщо ви помітили порушення: великі зібрання людей чи підприємства, які працюють, а працювати не мали б.

До цих обмежень нью-йорківці ставляться по-різному. Здебільшого з розумінням та виконують рекомендації. В перші тижні карантину людей та авто на вулицях було відчутно менше, ніж зазвичай.

Під час прогулянок містяни ввічливо обходять одні одних. Маски і рукавиці носять багато, але далеко не всі.

Натомість в Нью-Йорку є окремі райони, де від початку карантину майже не зважали на встановлені правила. Здебільшого, це райони компактного проживання єврейських ортодоксальних громад та райони, де живуть афроамериканці та латиноамериканці. Найбільш слухняними виявились мешканці китайських районів. Вони закрили навіть продуктові магазини та ресторани, які могли працювати.

Майже щодня і мер міста Біл де Блазіо, і губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо проводять прямі включення. Вони розповідають про ситуацію в місті/штаті, про кількість підтверджених випадків COVID-19, скількох людей протестували, скільки знаходиться в госпіталях, скільки одужало/померло, які є проблеми із забезпеченням шпиталів, тощо.

Всі ефіри можна переглянути в записах в соціальних мережах.

На сторінці мера є окремий хештег #AskMyMayor, де Біл де Блазіо відповідає на окремі питання, які хвилюють мешканців Нью-Йорка.

Всі виступи перекладають мовою жестів.

По телебаченню постійно транслюють соціальну рекламу щодо правил під час пандемії.

Як змінилося щоденне життя для нашої родини

Для мене з сином карантин розпочався 16 березня, коли у Нью-Йорку закрили школи. Для чоловіка — тижнем пізніше, коли закрили готель, в якому він працював.

Я не можу сказати, що розпорядок дня в нашій сім’ї дуже сильно змінився. Наш графік і раніше був підпорядкований під режим дня сина. Він прокидається рано і рано лягає спати, незалежно від того, чи це будній день, чи вихідний, чи канікули. Зараз час на підйом/відбій змінився всього на 20-30 хвилин.

З 23 березня у дітей розпочалось дистанційне навчання. Наш син — учень першого класу однієї з муніципальних шкіл Брукліна. У них організоване дуже якісне дистанційне навчання. Розклад занять максимально наближений до того, який у них був в школі. Тому з понеділка по п’ятницю з 9:00 ранку до 2:30 по обіді син зайнятий в «школі», а я йому допомагаю.

Господарськими питаннями тепер опікується чоловік. Він купляє продукти, ходить у пральню, куховарить. Чоловік отримує допомогу з безробіття від штату та доплату від федерального уряду. Ця сума менша, ніж він заробляв раніше, але достатня для покриття необхідних витрат: оренда квартири, комунальні послуги, медичне страхування для сина, продукти.

Решту часу ми гуляємо, їздимо до океану, читаємо, розмальовуємо, складаємо пазли, дивимось мультики чи фільми, граємо у приставку.

Найскладніше зміни переносить наш син. Для нього важливий сталий уклад життя, і він дуже любить школу.

А для мене важливим було питання, щоб працювали пральні. В квартирах нашого комплексу, як і в багатьох багатоквартирних будинках в Нью-Йорку, не можна встановлювати пральні машини. Тому ми користуємось пральнею.

В перший тиждень карантину з Amazon зник один з видів корму, який їсть наша киця. Потім він був, але втричі дорожче, ніж зазвичай. Тепер вже все гаразд. Тільки час доставки інколи більше, ніж ми звикли.

Ми не вдягаємо маски і гумові рукавиці, якщо йдемо на прогулянку чи їдемо десь машиною. Я не мию кілька разів на день підлогу з хлоркою. Ми не дезінфікуємо одяг, коли приходимо з вулиці. Частіше, ніж зазвичай, я роблю вологе прибирання в квартирі. А вологі серветки і дезінфектор у мене в сумці були й до епідемії. І руки ми й раніше мили після вулиці завжди. Наш син навчений це робити змалку і контролює всіх інших.

Ми не робимо нічого особливого на карантині, чи такого, чого не робили раніше. Якщо дозволяє погода, виходимо з сином на годину-дві на вулицю з самокатом або велосипедом або виїжджаємо на океан.

Чоловік кілька разів на тиждень бігає зранку на набережній біля затоки.

Нашого активного сина час від часу чимось займаємо окремо, щоб дати іншому з батьків відпочити.

Що далі?

Уряд штату розробив поетапний план відновлення звичного режиму життя Нью-Йорка.

Всі попередні обмеження діють до 15-го травня.

Минулої п’ятниці Ендрю Куомо оголосив остаточне рішення, що школи до кінця навчального року залишаються закритими. В Нью-Йорку шкільний рік закінчується 26-го червня, тому ми маємо ще сім повних тижнів дистанційного навчання.

Щоб учні Нью-Йорка були на зв’язку та мали змогу вчитися вдома, Департамент освіти міста надав тим, хто цього потребує, 300 000 iPad із підключенням до Інтернету у тимчасове користування.

Щодо літніх програм рішення ще немає.

З середи, 6-го травня, метро Нью-Йорка перестає працювати цілодобово. З 1-ї ночі до 5-ї ранку вагони та станції будуть мити та дезінфікувати. Нью-Йоркське метро — це єдина система метрополітену в США, яка працювала в режимі 24/7. Натомість організують додаткові автобуси, щоб на роботу та з роботи могли добиратись ті, хто забезпечує життєдіяльність міста.

В Нью-Йорку з 2-го до 5-го травня по всьому місту в парках безкоштовно роздають маски для обличчя.

У місті і надалі працюють пункти безкоштовної роздачі їжі. Сніданки то обіди можна отримати в 435 пунктах з понеділка по п‘ятницю.

Губернатор Куомо підкреслив, що відновлення роботи установ та підприємств буде відбуватись в різних регіонах штату в різний час. Зараз продовжують контролювати та відстежувати нові випадки захворювання на Covid-19.

Також в штаті почала працювати програма тестування на антитіла до коронавірусу. В першу чергу тестують медичних працівників, пожежників та поліцейських.

Спочатку відкриватимуть установи та компанії з низькими ризиками зараження працівників та клієнтів. По мірі зменшення загального рівня зараженості будуть збільшувати темпи відкриття компаній та підприємств. В першу чергу в штаті планують відкривати будівельні компанії, фабрики і заводи.

А 30-го квітня Нью-Йорк покинув військовий плавучий госпіталь «Комфорт». Корабель повернеться у порт Норфолк, штат Вірджинія.

«Комфорт» був пришвартований у Мангеттені з 30-го березня. Госпіталь, розрахований на тисячу ліжок, спочатку мав приймати хворих, у яких не діагностували Covid-19. Але з 6-го квітня сюди почали поступати хворі на коронавірус, оскільки госпіталі в місті були переповнені.

Минулого тижня губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо сказав, що допомога більше не потрібна.

Місто поступово повертається до звичного ритму. Ми все менше чуємо сирени швидких, все більше людей гуляють на вулицях і в парках, відкриваються зачинені магазини, з понеділка відновлює роботу наш улюблений грузинський ресторан.

Впродовж майже чотирьох сотень років Нью-Йорк реагував на спалахи захворювань в місті різними способами. В місті будували водопроводи, нові лікарні, карантинні станції, соціальне житло, створювали парки та зелені зони.

Думаю, що цього разу нас також очікують оновлення. Побачимо, як зміниться Нью-Йорк після COVID-19.

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