Boeing давно планував замінити обшивку двигунів літаків серії 777, один з яких вибухнув у небі над Денвером, - медіа

Компанія Boeing планувала замінити обшивку двигунів літаків серії 777 до того, як один із них загорівся просто в небі над Денвером минулої суботи, повідомляють журналісти The Wall Street Journal, посилаючись на внутрішню інформацію Федерального управління цивільної авіації США.

Як пише видання, питання зміни обшивки виробник літаків обговорював протягом двох років. Одразу після інциденту управління почало перевірку всіх літаків такого типу, й головна увага була приділена саме двигуну, який для цього літака виробила компанія Pratt & Whitney. Однак у Pratt & Whitney вказують, що обшивку виготовляв саме Boeing пише Reuters.

Остаточні підсумки у розслідуванні підіб’ють за рік. Але федеральні слідчі з Національної ради з безпеки на транспорті США оголосили попередній висновок, що причиною вибуху двигуна літака, який прямував із Денвера на Гаваї, стала «втома металу», тобто його зношування й руйнування від тривалого використання.

Роберт Сумволт, керівник Нацради з безпеки на транспорті США, розповідає: "Дві лопаті у вентиляторі турбіни були роздроблені. Одна – зламана біля основи, де вона кріпиться до ротора, інша поряд з ним – зламана наполовину. Там також є вм’ятини й зазубрини, але ніяких структурних ушкоджень. Коли йдеться про втому металу, то іноді сліди пошкоджень можна побачити навіть неозброєним оком".

Сумволт пояснює: схоже, що перша лопать відірвалась, вдарила й відламала половину другої.

Авіакомпанія United, що виконувала рейс, а також Велика Британія, Японія та Південна Корея вже заборонили польоти Boeing 777 із такими ж двигунами. Турбіну, що вибухнула, для Boeing виробила компанія Pratt & Whitney. Загалом двигуни такої моделі встановлені на 128 літаках, це менш ніж 10% від світового флоту Boeing 777. Торік у грудні японські авіалінії виявили схожі ознаки втоми металу на такому ж двигуні.

Водночас, лише кілька місяців тому федеральна авіаційна адміністрація дозволила відновити польоти іншій моделі Boeing 737 MAX після двох катастроф літака в Ефіопії та Індонезії. Тоді причина полягала у помилці програмування.

Але щодо нової проблеми із двигуном, кажуть деякі експерти, причина також у недогляді команд, які перевіряють технічний стан літака перед вильотом.

"Команди із ремонту та інспекції, вочевидь, щось пропустили, якийсь дефект у гвинтах, що накопичувався довгий час, - каже Джо Швейтман, авіаційний експерт. - Поки що не схоже, що це сталось через зіткнення якогось предмета із двигуном. Схоже, що це проблема із матеріалом, який постійно був у вжитку, й це повинна була виявити перевірка".

Турбіна вибухнула за лічені хвилини після зльоту, й пілоти швидко повернули літак до аеропорту, ніхто не постраждав. Пасажири розповіли: здалось, наче вибухнула бомба, й у салоні запала цілковита тиша.

"Я лише думала: “Це не може бути мій час”. Мій син був у школі у Паркленді, коли там три роки тому сталась стрілянина. І я думала, що він не переживе втратити мами й батька в один день", - розповідає Карла Вічард, яка тоді із чоловіком перебувала в літаку.

Інша пасажирка рейсу United 328 Сімона Делючія, каже, що її перша думка була: "Треба покласти гаманець у кишеню й телефон, тому що якщо все вибухне, я хочу, щоб мене упізнали".

Пощастило також і мешканцям густозаселеної околиці Денвера, каже місцева поліція. Адже величезні уламки розпеченого металу розлетілись по прилеглих подвір’ях, будинках, впали на автівки й спортивному полі у місцевому парку.

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