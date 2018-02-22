Німецькі танки не їдуть, човни не пливуть - спеціальна доповідь розкритикувала боєготовність Берліна

Жоден із 6 підводних човнів, які перебувають на озброєнні Німеччини, у 2017-му році не змогли вийти на воду і лише 95 із 244 танків "Леопарт 2" готові до виконання бойових завдань. На це вказала доповідь комісара Буденстагу з питань оборони Ханса-Петера Бартельса. Про це повідомляє видання Defense News.

Бартельс наголошує, що Німеччині буде складно досягнути передбаченого для країн НАТО рівня витрат на оборону у 2% ВВП до 2025-го року.

Defense News відзначає, що німецький оборонний бюджет насправді має вирости з 37 мільярдів євро у 2017-му році до 42.4 у 2021-му, навіть за умови збереження відрахувань на оборону на нинішньому рівні у 1.2% ВВП. Таке зростання має відбутись за рахунок прогнозованого економічного зростання Німеччини. Німецький оборонний бюджет насправді має вирости з 37 мільярдів євро у 2017-му році до 42.4 у 2021-му, навіть за умови збереження відрахувань на оборону на нинішньому рівні у 1.2% ВВП Комісар Бартельс також відзначив, що причиною викликів, які постали перед збройними силами Німеччини, є не брак коштів, а проблеми управління. Через провальні програми, неправне обладнання та нестачу запчастин, не злітають літаки, не їдуть танки, а військовим підрозділам доводиться позичати один у одного вогнепальну зброю. "Наприклад, жоден із 6 підводних човнів не був готовим до виконання завдань у 2017, а польоти транспортників A-400M регулярно скасовуються через те, що лише частина 14 літаків справні. На землі, несправності танків "Леопарт 2" сягнули "критичного рівня" і лише 95 з 244 машин готові до виконання завдань ", - відзначає матеріал у Defense News.

Варто відзначити, що Бартельс протягом багатьох років стабільно звітує про потребу Німеччини збільшити витрати на оборони.

Так у 2015-му році він наголошував, що для участі у перших на той час навчаннях сил швидкого реагування НАТО у Польщі, чимало з озброєнь та спорядження довелося шукати в усьому Бундесвері.

Любов до підрахунку танків - це погана звичка часів "холодної війни" від якої дослідження міжнародних відносин та оборони досі не позбавились

Раніше Александр Кларксон - експерт з питань Східної Європи і лектор Королівського коледжу у Лондоні - закликав аналізувати боєготовність військ НАТО та Росії на основі інформації з різних джерел, не покладаючись виключно на статистику, яку надають західні та російські військові.

Схильність аналізувати боєготовність армії за кількістю озброєнь експерт назвав спадком "холодної війни", від якого сучасним дослідникам міжнародних відносин та безпеки не вдалося позбавитись.

"Любов до підрахунку танків - це погана звичка часів 'холодної війни' від якої дослідження міжнародних відносин та оборони досі не позбавились. Протитанкові переносні ракетні комплекси, розміщені на "Тойотах", можуть понищити танки поки ті відвантажуються", - відзначив експерт.

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