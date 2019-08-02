Оглядачі дорікнули Офісу Зеленського за повільну реакцію на повідомлення про відставку Андрія Богдана

Тривала відсутність офіційної реакції на повідомлення ЗМІ про буцімто відставку керівника Офісу президента Андрія Богдана не сприяла розрядці ситуації, що виникла. На це вказують коментарі низки представників західних ЗМІ та експертів.

"Смайлики. Ніби драма та сум'яття викликане ним в українському суспільстве це жарт", – твітує журналіст англомовного "Радіо Свобода" Крістофер Міллер про пост самого Богдана у Facebook у відповідь на ситуацію.

Інший західних журналіст Олівер Керролл, який працює для видань The Independent та Evening Standard погодився, що ситуація сприймається без посмішки західними інвесторами та дипломатами.

Раніше ЗМІ поширили заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про відставку. В Офісі президента повідомлення ЗМІ тривалий час не коментували.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення, пояснивши, що подібні заяви написали "всі ключові люди" його команди. При цьому Зеленський підкреслив, що не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

"Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", – наводить слова Зеленського сайт президента.

Сам Богдан розмістив на своїй сторінці у Facebook наступне повідомлення: "Ми всі написали заяви про звільнення))) За крісло не тримаємось!!!"

Коментуючи ситуацію навколо буцімто відставки Богдана, британський економіст Тімоті Еш відзначив, що команда президента України спрацювала незадовільно.

"Ситуація – бардак. Президентська адміністрація погано спрацювала в комунікації", – відзначив Еш. При цьому експерт також висловив думку, що відставка Богдана з посади, якби відбулася, могла би "прокласти шлях до технократичного уряду" в Україні.

"Ці люди не мають поваги до державної служби", – заявила про ситуацію оглядач Аріяна Гіць, яка загалом критично висловлювалась щодо обрання Зеленського та його команди.

Натомість репортер Олівер Керрлл відзначив, що не бачить сенсу у діях команди президента у даній ситуації.

"Досі не можу зрозуміти сенс цього жесту. Навіщо навмисне налаштовувати проти себе журналістів? Навіщо вдаватись до казочок, щоб захистити те, що захисту не піддається?" – пише Керрол.

Андрія Богдана називають одним із найбільш суперечливих членів команди президента Зеленського.

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