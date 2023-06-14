Як українці допомагають врятуватися місцевим? Що люди, які перебувають під російською окупацією, розповідають про ситуацію після підриву дамби? Чи є ризик того, що росіянам вдасться приховати наслідки трагедії на лівому березі? Як висвітлювали підрив Каховської ГЕС в західних медіа? Чого зараз найбільше потребують люди, які перебувають на Херсонщині?
Про це все Логвиненко розповів в Брифінгу Голосу Америки журналісту Остапу Яришу.
Богдан Логвиненко розповів, що почув від місцевих з окупованої частини Херсонщини. Відео
Як українці допомагають врятуватися місцевим? Що люди, які перебувають під російською окупацією, розповідають про ситуацію після підриву дамби? Чи є ризик того, що росіянам вдасться приховати наслідки трагедії на лівому березі? Як висвітлювали підрив Каховської ГЕС в західних медіа? Чого зараз найбільше потребують люди, які перебувають на Херсонщині?
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