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Богдан Логвиненко розповів, що почув від місцевих з окупованої частини Херсонщини. Відео

Богдан Логвиненко розповів, що почув від місцевих з окупованої частини Херсонщини. Відео
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Богдан Логвиненко розповів, що почув від місцевих з окупованої частини Херсонщини. Відео

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Богдан Логвиненко, засновник Ukraїner, в перший день після підриву Каховської ГЕС поїхав на Херсонщину.  

Як українці допомагають врятуватися місцевим? Що люди, які перебувають під російською окупацією, розповідають про ситуацію після підриву дамби? Чи є ризик того, що росіянам вдасться приховати наслідки трагедії на лівому березі? Як висвітлювали підрив Каховської ГЕС в західних медіа? Чого зараз найбільше потребують люди, які перебувають на Херсонщині?

Про це все Логвиненко розповів в Брифінгу Голосу Америки журналісту Остапу Яришу.

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