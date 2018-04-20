На порядку денному зустрічі в Білому домі посла Росії стояло питання України

Радник з національної безпеки Джон Болтон обговорив двосторонні відносини з послом Росії Анатолієм Антоновим



Для поліпшення двосторонніх відносин Росії необхідно зняти занепокоєння США з приводу втручання в американські вибори, замаху на колишнього подвійного агента в Великобританії і ролі Москви у конфліктах в Україні та Сирії.



Про це заявив російському послу Анатолію Антонову радник з національної безпеки США Джон Болтон. Як повідомляє офіс прес-секретаря Білого дому, їхня перша зустріч відбулася в четвер.



Про тривалість переговорів не повідомляється, проте в заяві Білого дому йдеться, що Болтон і Антонов «обговорили стан відносин між США і Росією».



«Болтон підкреслив, що поліпшення відносин відповідає інтересам як США, так і Росії, проте для цього необхідно зняти занепокоєння з приводу втручання Росії у вибори 2016 року, безвідповідального застосування хімічної зброї в Великобританії та її дій в Україні та Сирії», - йдеться в заяві.



Про те, яким саме чином повинно бути усунуте це «занепокоєння», в прес-релізі Білого дому не пояснюється.



Уряд США звинувачує Росію у втручанні в президентські вибори 2016 року, а також підтримує оцінку Великобританії, згідно з якою Росія, ймовірно, застосувала нервово-паралітичну речовину «Новачок» під час замаху на Сергія Скрипаля.

США також засуджують дії Росії на Донбасі та в Сирії, і не визнають незаконної анексії українського Криму. За поведінку Кремля щодо України, США ввели низку каральних обмежень проти Росії і не виключають запровадження щодо неї додаткових санкцій.

Раніше посол Антонов скаржився, що ніхто з американських високопосадовців та законодавців не хоче з ним зустрічатися, закривають перед ним двері.

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