Джон Болтон роз’яснить Москві, чому Дональд Трамп готовий відмовитися від договору про ядерні ракети

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон у понеділок у Москві веде переговори з російським міністром закордонних справ Лавровим, а у вівторок з президентом Путіним.

Президент Дональд Трамп у суботу заявив, що США вийдуть з договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), заявивши, що Росія порушує його, виробляючи та випробовуючи ракети такого класу.

...Якщо це робить Росія і робить Китай, а ми дотримуємося договору, то не неприйнятно.

ДРСМД поклав край кризі наприкінці Холондної війни, коли Радянський Союз розташував 400 ядерних боєголовок, спрямованих на Європу, а США відповіли розміщенням на європейському континенті ракет “Першинг” і крилатих ракет.

Ті події підштовхнули масові демонстрації проти ядерних ракет у країнах західної Європи.

Трамп говорив про порушення, але не подав подробиць, наголосивши, що “вони (Росія) порушували упродовж багатьох років, і ми не дозволимо їм порушувати ядерну угоду та робити озброєння, які нам виробляти заборонено”.

Британський міністр оборони сказав, що Лондон твердо стоїть з Вашингтоном і закликав Кремль навести лад у себе вдома, але німецький міністр закордонних справ Гайко Маас сказав, що оголошення Трампа “порушує важкі питання для нас і для Європи”.

Ще з часів адміністрації Обами американські посадовці звинувачували Росію у навмисному розташуванні наземних крилатих ракет, що загрожують НАТО.

Росія заперечувала порушення ДРСМД і натомість називала порушенням американські системи протиракетної оборони.

Кремль ще офіційно не відповідав на заяву Трампа, заявивши про потребу вислухати пояснення, але заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков назвав такий крок небезпечним.

Договір, який підписали 1987 року президент Рональд Рейган та радянський лідер Михаїл Горбачов, забороняв розробку, виробництво і складування наземних ядерних ракет радіусом дії від 500 до 5000 кілометрів.

Горбачов, якому зараз 87 років, сказав російській агенції Інтерфакс, що всі, хто прагне світу без ядерної зброї, повинні виступити проти такого розвитку подій.

У Вашингтоні вказують на те, що Китай не входить до ДРСМД. Дехто вважає, що договір обмежує США у розробці озброєнь, потрібних для реагування на розвиток ситуації в різних частинах світу.

“Нам треба розробляти ті озброєння. Окрім якщо до нас звернеться Росія, Китай і усі скажуть: нумо діяти розумно, щоб ніхто з нас не розробляв таку зброю. Але якщо це робить Росія і робить Китай, а ми дотримуємося договору, то не неприйнятно”, - сказав Трамп.

Сенатор США Боб Коркер, член президентської Республіканської партії, застеріг, що вихід з ДРСМД може призвести до розвалу інших угод про контроль над озброєннями.

Але він припустив, що заява президента Трампа може мати на меті тиск на Москву радше ніж бажання вийти з договору.

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