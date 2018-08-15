Ось що необхідно знати про радника Трампа з нацбезпеки, який їде в Україну

Болтон виступав за озброєння України, надання їй перспективи членства у НАТО

Перед візитом до України, радник з національної безпеки США Джон Болтон проведе зустріч з російськими посадовцями в Женеві наступного тижня. Під час зустрічей планується обговорити "ряд важливих питань національної безпеки", повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Потім Болтон відвідає Україну та Ізраїль. Можливо, візит в Україну співпаде зі святкуванням Дня Незалежності.

Візит Болтона стане важливим сигналом підтримки України з боку США. Болтона часто називають "яструбом" по відношенню до Росії.

Коментуючи політику Трампа стосовно Росії, Болтон, в інтерв’ю кореспонденту «Голосу Америки» в травні, що ця політика є досить жорсткою:

Президент ввів багато жорстких санкцій стосовно Росії. Я не думаю, що це отримало відповідне визнання: в цій країні забагато політики

«Росія знаходиться в складному становищі. Президент ввів багато жорстких санкцій стосовно Росії. Я не думаю, що це отримало відповідне визнання: в цій країні забагато політики.

Кроки президента стосовно Росії були достатньою потужними і, вважаю, росіяни це відчули. Зараз вони намагаються розширити свій вплив в Україні, в інших районах Центральної та Східної Європи, тому у відносинах з Росією багато питань. Я думаю, вони не очікували, що ми зробимо деякі з цих кроків. Вважаю, президент Трамп продемонстрував, що він, очевидно, не є Бараком Обамою, або одним з його попередників».

Призначення Джона Болтона на посаду радника з національної безпеки США у березні 2018-го року супроводжувалось значними побоюваннями критиків.

Болтон ще до призначення був відомий, як затятий прихильник скасування ядерної угоди з Іраном, скептик стосовно миролюбних сигналів із КНДР. Болтон також заявляв, що "президент має поставити Путіна на місце". Болтон виступав за озброєння України, надання їй перспективи членства у НАТО

Вашингтон має надати Києву озброєння та іншу допомогу та водночас поновити план президента Буша про пришвидшене надання Україні членства у НАТО

"США все ще мають час відповісти рішуче, заявити про себе з позиції сили. Розчленування України проти її волі неприпустиме. Вашингтон має надати Києву озброєння та іншу допомогу та водночас поновити план президента Буша про пришвидшене надання Україні членства у НАТО", - писав Болтон на сторінках видання Los Angeles Times у серпні 2014-го року.

Під час призначення Болтона на посаду радника з національної безпеки Колін Каль (Colin Kahl - прим. ГА), колишній високопосадовець адміністрації Барака Обами назвав Болтона "другою найнебезпечнішою людиною у Вашингтоні після Трампа".

"З точки зору Болтона, дуже мало існує проблем у міжнародній політиці, які не можна вирішити за допомогою війни", - заявляв тоді Каль.

Призначення Болтона також називали сигналом Адміністрації Трампа на адресу Росії, причому сигналом рішучим. Про це попереджав на сторінках Bloombeg View Леонід Бершидський, який звертав увагу на жорстку позицію Болтона з приводу отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

... він не вірить, що з Путіним та іншими авторитарними лідерами можна укладати угоди, бо їх просто не можна примусити виконувати ці угоди

"Він закликав до жорсткішої відповіді на отруєння Скрипаля, ніж вигнання дипломатів. Його попереденик на посаді радника Трампа із національної безпеки Макмастер вважався жорстким щодо Росії. Говорили, що він підштовхував Трампа відмовитись від інстинкту "будувати прийнятні стосунки із Росією". Погляди Болтона навіть більше екстремальні, ніж у Макмастера: відповідно до його попередніх заяв, він не вірить, що з Путіним та іншими авторитарними лідерами можна укладати угоди, бо їх просто не можна примусити виконувати ці угоди", - пише про Болтона Бершидський.

Болтон - нещадний критик, як самої Росії так і слабкості американських лідерів щодо Москви. Зокрема Болтон відомий нещадними нападками на Барака Обаму, якого - за словами Болтона - Росія вправно обводила довкола пальця.

Той факт, що президент США відкрив зустрічі з Путіним темою про втручання Росії у вибори у США та багаторазово повертався до цієї теми має покласти край будь-яким звинуваченням у змові

"Путін бачить слабкість Обами і має намір скористатись нею", - говорив Болтон у 2015-му.

Надзвичайно критичний щодо Обами та Клінтон Болтон, при цьому не мав жодних нарікань щодо Трампа, якому Демократична партія США закидає змову з урядом Росії задля перемоги на виборах.

Після першої зустрічі Путіна та Трампа у 2017-му Болтон написав:

"Той факт, що президент США відкрив зустрічі з Путіним темою про втручання Росії у вибори у США та багаторазово повертався до цієї теми має покласти край будь-яким звинуваченням у змові".

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