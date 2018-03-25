Нового радника Трампа пов'язали з Кремлем в американських ЗМІ

Подібні контакти викликають у мене запитання, чи він зможе отримати дотсуп до державної таємниці

Новий радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон у 2013-му році записав відео звернення до російської громадської організації "Право на зброю", яка напряму пов'язана із Олександром Торшиним, якого американські ЗМІ називають російським політиком, багатієм, союзником Кремля. На це вказує матеріал американського видання NPR

Як повідомляють американські ЗМІ, "Право на зброю", яку допоміг заснувати Олександр Торшин, протягом тривалих років розвивала відносини із надзвичайно впливовою американською організацією "Національна стрілецька асоціація", яка об'єднує політично активних власників вогнепальної зброї у США, чиє голосування грає помітну роль на виборах різного рівня в Америці.

Американські видання називають Торшина "союзником Путіна".

На момент запису відео звернення у 2013-му році Джон Болтон працював у підкомітеті "НСА" з міжнародних відносин, а саму організацію очолював (2011-2013 рр.) близький товариш Болтона Девід Кін.

У відео Болтон розповідає про право на носіння зброї у США та заохочує росіян зважити на позитивні сторони права на носіння зброї.

"Право на зброю" на рівні задекларованих орієнтирів є клоном "НСА" у Росії.

Сенат на має впливу на призначення радників президента із національної безпеки , у мене багато, багато питань не лише щодо філософії Джона Болтона, але і щодо його контактів з Росією

Взаємини між "Правом на зброю" та "НСА" в останні місяці стали об'єктом уваги не лише американських ЗМІ, але як повідомляється і спеціального прокурора США Мюллера, який нібито перевіряє, чи російський уряд не намагався впливати на політичні процеси у США, використовуючи "НСА", зокрема, чи не фінансувалась виборча кампанія Дональда Трампа російськими грошима, які потрапляли до США завдяки відносинам між Торшиним та "Національною стрілецькою асоціацією".

Олександр Торшин і сам є членом "Національної стрілецької асоаціацї". Торшин дуже активно користується Twitter, де активно пише про свої численні міжнародні мандрівки та знайомства.

Наприклад, він розповідав, що у 2010-му році святкував День Дипломата разом із тодішнім головою МЗС України, а нині президентом України Петром Порошенком.

Девід Кін, екс-голова "НСА" відвідував Росію у 2013 і виступив там із промовою на заході "Права на зброю". Відео звернення Болтона було оприлюднено за кілька днів до подїі.

Інформація про відео звернення Болтона до росіян та руху очолюваного близьким до Кремля Торшиним, який розглядаєтсья, як один із можливих каналів доступу Росії до Трампа, викликало зливу критики з боку Демократів у США.

Так колишній кандидат у віце-президени США сенатор Тім Кейн вже заявив, що Болтон може мати проблеми із отримання доступу до державної таємниці.

"Подібні контакти викликають у мене запитання, чи він зможе отримати дотсуп до державної таємниці", - відзначив Кейн.

Кейн також провів паралель між Болтоном та колишнім радником Трампа із національної безпеки генералом Майклом Фліном, який втратив свою посаду через те, що брехав про свої контакти із представниками уряду Росії.

"Сенат на має впливу на призначення радників президента із національної безпеки , у мене багато, багато питань не лише щодо філософії Джона Болтона, але і щодо його контактів з Росією", - також заявив Кейн.

Призначення Болтона викликало хвилю заперечень в експертному середовищі США через агресивні заяви Болтона з приводу Ірану та КНДР. Болтон також є прихильником вступу України до НАТО, посилення, санкції щодо Росії та сурового покарання Кремля за отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Дивіться також: Що відчуває людина з трансплантованими руками