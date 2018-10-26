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Україна

Болтон заявив, що Росія має "забратись" з Криму та східної України

  • Голос Америки
Радник з нацбезпеки США Джон Болтон

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Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон вважає бажаним, щоб Росія забралась з українського Криму та східної України, припинила втручатись в вибори в США та була менш нав'язливою на Близькому Сході.

Болтон зробив ці коментарі в інтерв'ю з Reuters під час свого візиту до Грузії.

Було б бажано, щоб вони (росіяни - Reuters) зупинили втручатись в наші вибори… прибрались із Криму та українського Донбасу … зупинили використання нелегальних хімічних озброєнь для спроб вбивства російських вигнанців на Заході, та щоб вони були менш нав'язливими на Близькому Заході
Радник з нацбезпеки США Джон Болтон​

"Було б бажано, щоб вони (росіяни - Reuters) зупинили втручатись в наші вибори… прибрались із Криму та українського Донбасу … зупинили використання нелегальних хімічних озброєнь для спроб вбивства російських вигнанців на Заході, та щоб вони були менш нав'язливими на Близькому Заході", - говорить Болтон.

За словами Болтона, подібна поведінка Росії спонукала Вашингтон застосовувати санкції до неї у минулому. Він заявив, що американські високопосадовці вирішують, чи потрібно вводити більше санкцій проти Москви.

"Безумовно, буде неточно сказати, що ми не збираємось накладати більше санкцій на Росію. Ми будемо робити те, що нам потрібно робити, і те, що ми вважаємо необхідним", - сказав Болтон.

Можлива друга зустріч Трампа та Путіна, вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) та низка інших питань стала предметом обговорення під час зустрічі радника з національної безпеки США Джона Болтона з президентом Росії Путіним. Розмова з Путіним тривала півтори години.

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Оглядачі кажуть, військові маневри НАТО у Норвегії - сигнал Росії. Відео

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