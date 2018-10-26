Болтон заявив, що Росія має "забратись" з Криму та східної України

Болтон зробив ці коментарі в інтерв'ю з Reuters під час свого візиту до Грузії.

Було б бажано, щоб вони (росіяни - Reuters) зупинили втручатись в наші вибори… прибрались із Криму та українського Донбасу … зупинили використання нелегальних хімічних озброєнь для спроб вбивства російських вигнанців на Заході, та щоб вони були менш нав'язливими на Близькому Заході

"Було б бажано, щоб вони (росіяни - Reuters) зупинили втручатись в наші вибори… прибрались із Криму та українського Донбасу … зупинили використання нелегальних хімічних озброєнь для спроб вбивства російських вигнанців на Заході, та щоб вони були менш нав'язливими на Близькому Заході", - говорить Болтон.

За словами Болтона, подібна поведінка Росії спонукала Вашингтон застосовувати санкції до неї у минулому. Він заявив, що американські високопосадовці вирішують, чи потрібно вводити більше санкцій проти Москви.

"Безумовно, буде неточно сказати, що ми не збираємось накладати більше санкцій на Росію. Ми будемо робити те, що нам потрібно робити, і те, що ми вважаємо необхідним", - сказав Болтон.

Можлива друга зустріч Трампа та Путіна, вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) та низка інших питань стала предметом обговорення під час зустрічі радника з національної безпеки США Джона Болтона з президентом Росії Путіним. Розмова з Путіним тривала півтори години.

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