США можуть пригрозити санкціями, якщо ІСС розслідуватиме звинувачення у військових злочинах в Афганістані

Адміністрація Трампа планує озвучити плани запровадження санкцій у випадку, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідуватиме звинувачення проти службовців збройних сил та розвідки США у військових злочинах в Афганістані.

Проект промови радника з національної безпеки США Джона Болтона, яку він планує виголосити у виступі перед "Спілкою федералістів" - неурядовою організацією консервативного спрямування в Вашингтоні, містить різкі заяви проти суду ІСС.

ІСС розпочав діяльність в 2002 році і мав стати постійним незалежним органом, який розслідує військові злочини, злочини проти людства та геноциди.

Проект тексту Болтона наголошує, що США не будуть співпрацювати з ICC і, якщо суд буде розслідувати дії США в Афганістані, адміністрація Трампа розгляне можливість запровадження обмежень на подорожі, замороження активів та, можливо, переслідуватиме в судах США суддів та прокурорів, які займатимуться слідством.

Минулого року, прокурор ІСС Фату Бенсуда подав запит на отримання повноважень від суду проводити слідство неправових дій службовців збройних сил США та ЦРУ.

Звинувачення стосуються повідомлень про існування таємних об'єктів для утримання осіб в Афганістані та на території інших держав, які є членами ІСС, зокрема, протягом періоду 2003 - 2004 років.

Пентагон виступає проти можливого розслідування і декларує свою прихильність дотриманню законів, що стосуються війни.

Очікується, що у своїй промові в понеділок Болтон також заявить, що Державний департамент закриває вашингтонський офіс Організації визволення Палестини у відповідь на намагання Палестини добитись судового переслідування Ізраїлю.

Адміністрація Трампа раніше вже заявляла про закриття офісу, але згодом змінила своє рішення.

Президент Палестини Махмуд Аббас звернувся до міжнародного суду з запитом про переслідування посадовців Ізраїлю за "участь в просуванні поселень і агресії проти нашого народу".

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