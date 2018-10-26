Болтон: США прийняли всі необхідні санкції проти Росії через війну 2008 року в Грузії

Про це повідомляє Радіо Свобода. Перебуваючи з візитом в Грузії, після розмов із високопосадовцями Болтон заявив, що Вашингтон підтримує територіальну цілісність і незалежність Грузії.
Радник з нацбезпеки США Джон Болтон заявив, що США застосували всі необхідні санкції проти Росії, пов'язані з її війною проти Грузії в 2008. Втім, не уточнив, про які саме санкції йдеться
Болтон не уточнив, про які саме санкції йдеться. Водночас Болтон додав, що США ще вивчають можливість запровадити додаткові санкції проти Росії через отруєння нею колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля з дочкою у Великій Британії бойовою хімічною отруйною речовиною.
Колишній заступник помічника голови Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер прокоментував заяву Болтона на своїй сторінці в Twitter: "Про що говорить Болтон? Адміністрація Буша (Джорджа Буша-молодшого, - ред ГА) не ввела ніяких санкцій після російського втручання в Грузії і її нездатність діяти зробила Кремль сміливіше за шість років в Україні".
Адміністрація Буша (Джорджа Буша-молодшого, - ред ГА) не ввела ніяких санкцій після російського втручання в Грузії і її нездатність діяти зробила Кремль сміливіше за шість років в УкраїніМайкл Карпентер
Росія підтримує сепаратистів Південної Осетії та Абхазії, територій, непідконтрольних грузинському уряду. Останнім часом Росія посилює свою військову присутність у цих регіонах, які Тбілісі вважає окупованими Москвою територіями. Міжнародні організації і майже всі країни світу, за винятком кількох, визнають ці регіони частиною території Грузії.
Нагадаємо, що Джон Болтон вважає бажаним, щоб Росія забралась з українського Криму та східної України, припинила втручатись в вибори в США та була менш нав'язливою на Близькому Сході. Болтон зробив ці коментарі в інтерв'ю з Reuters під час свого візиту до Грузії. "Було б бажано, щоб вони (росіяни - Reuters) зупинили втручатись в наші вибори… прибрались із Криму та українського Донбасу … зупинили використання нелегальних хімічних озброєнь для спроб вбивства російських вигнанців на Заході, та щоб вони були менш нав'язливими на Близькому Заході", - говорить Болтон.
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