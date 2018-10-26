Болтон: США прийняли всі необхідні санкції проти Росії через війну 2008 року в Грузії

Про це повідомляє Радіо Свобода. Перебуваючи з візитом в Грузії, після розмов із високопосадовцями Болтон заявив, що Вашингтон підтримує територіальну цілісність і незалежність Грузії.

Радник з нацбезпеки США Джон Болтон заявив, що США застосували всі необхідні санкції проти Росії, пов'язані з її війною проти Грузії в 2008. Втім, не уточнив, про які саме санкції йдеться​

Болтон не уточнив, про які саме санкції йдеться. Водночас Болтон додав, що США ще вивчають можливість запровадити додаткові санкції проти Росії через отруєння нею колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля з дочкою у Великій Британії бойовою хімічною отруйною речовиною.

Колишній заступник помічника голови Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер прокоментував заяву Болтона на своїй сторінці в Twitter: "Про що говорить Болтон? Адміністрація Буша (Джорджа Буша-молодшого, - ред ГА) не ввела ніяких санкцій після російського втручання в Грузії і її нездатність діяти зробила Кремль сміливіше за шість років в Україні".

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Адміністрація Буша (Джорджа Буша-молодшого, - ред ГА) не ввела ніяких санкцій після російського втручання в Грузії і її нездатність діяти зробила Кремль сміливіше за шість років в Україні

Росія підтримує сепаратистів Південної Осетії та Абхазії, територій, непідконтрольних грузинському уряду. Останнім часом Росія посилює свою військову присутність у цих регіонах, які Тбілісі вважає окупованими Москвою територіями. Міжнародні організації і майже всі країни світу, за винятком кількох, визнають ці регіони частиною території Грузії.

Нагадаємо, що Джон Болтон вважає бажаним, щоб Росія забралась з українського Криму та східної України, припинила втручатись в вибори в США та була менш нав'язливою на Близькому Сході. Болтон зробив ці коментарі в інтерв'ю з Reuters під час свого візиту до Грузії. "Було б бажано, щоб вони (росіяни - Reuters) зупинили втручатись в наші вибори… прибрались із Криму та українського Донбасу … зупинили використання нелегальних хімічних озброєнь для спроб вбивства російських вигнанців на Заході, та щоб вони були менш нав'язливими на Близькому Заході", - говорить Болтон.

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