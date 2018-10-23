"Дипломатія вінків" – Болтон поклав квіти до місця загибелі Немцова та Пам'ятника невідомому солдату в Москві

Радник з національної безпеки США Джон Болтон та Посол Джон Гантсман поклали квіти до місця, де було вбито російського опозиціонера Бориса Немцова.

"Росіянам це не сподобається". Так відреагував у Twitter на покладання квітів кореспондент CNN в Москві.

"Борис Немцов намагався зробити Росію більш вільною і квітучою і як політичний лідер і як лідер російського демократичного руху. Пам'ять про нього продовжує дарувати людям натхнення", - йдеться в повідомленні посольства США у Росії.

"Вінкова дипломатія Болтона в Москві, - написала кореспондент AFP. – один до Могили невідомого солдата, один до неофіційного меморіалу Бориса Немцова".

Болтон також вшанував пам'ять жертв трагедії в Керчі.

"Посол Болтон також поклав квіти в пам'ять про жертви жахливої трагедії, яка відбулась минулого тижня в Керченському політехнічному коледжі", - йдеться в повідомленні посольства.

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