Радник Трампа застеріг Росію щодо військової присутності у Венесуелі

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки застеріг Росію в п'ятницю щодо її військової присутності у Венесуелі, заявивши, що будь-який крок до створення або розширення операцій там вважатиметься «прямою загрозою» міжнародному миру.

Ми розглянемо такі провокаційні дії як пряму загрозу міжнародному миру і безпеці в регіоні

«Ми рішуче застерігаємо суб'єктів, які перебувають за межами Західної півкулі, проти розгортання військових ресурсів у Венесуелі або в інших місцях півкулі, з метою встановлення або розширення військових операцій», – заявив радник з питань національної безпеки Білого дому Джон Болтон.

«Ми розглянемо такі провокаційні дії як пряму загрозу міжнародному миру і безпеці в регіоні», – додав Болтон.

Росія заявила у четвер, що відправила «фахівців» до Венесуели за угодою про військове співробітництво, але наполягала на тому, що вони не становлять загрози регіональній стабільності, відкидаючи заклик Трампа до Москви вивести всіх військових із країни.

Трамп заявив у середу, що «всі варіанти» відкриті для того, щоб змусити Росію вивести війська з Венесуели. Його заява з’явилася після того, як два російські літаки, що перевозили близько 100 російських військових, приземлилися біля Каракаса в суботу, згідно з повідомленнями ЗМІ.

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