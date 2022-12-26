Росія каже, що збила український дрон поблизу авіабази з бомбардувальниками, троє загинуло

26 грудня (Reuters) – Росія заявила в понеділок, що збила український безпілотник поблизу однієї зі своїх авіабаз для дальніх бомбардувальників у глибині своєї території, і що троє військовослужбовців російських ВПС загинули в результаті інциденту.

Безпілотник нібито летів поблизу російської авіабази "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники дальної дії, які, можливо, використовувалися для обстрілів українських міст та інфраструктури. Жоден літак в результаті інциденту не постраждав, йдеться в заяві Міноборони, опублікованій російськими інформаційними агентствами.

Проте неперевірені російські та українські акаунти в соціальних мережах повідомляли, що кілька літаків було знищено. Reuters не змогло незалежно перевірити ці повідомлення.

Авіабаза, одна з двох баз стратегічних бомбардувальників, на яких розміщуються літаки, здатні нести ядерну зброю Росії, розташована поблизу міста Саратов, приблизно за 730 км (450 миль) на південний схід від Москви та за сотні кілометрів від лінії фронту в Україні.

Коментарів від України немає, вона ніколи публічно не брала на себе відповідальність за напади в Росії, але називає їх «кармою» за вторгнення Росії 24 лютого.

Та сама база була атакована раніше цього місяця українськими безпілотниками, тоді заявила Росія.

"Український безпілотний літальний апарат (дрон) був збитий на малій висоті під час заходу на посадку до військового аеродрому "Енгельс" у Саратовській області", - йдеться в повідомленні російського Міноборони, опублікованому в понеділок.

Внаслідок падіння уламків безпілотника, троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.

Росія має від 60 до 70 стратегічних бомбардувальників двох типів - Ту-95МС Ведмідь і Ту-160 Блекджек. Обидва вони здатні нести ядерні бомби та крилаті ракети з ядерною зброєю, а також звичайні боєприпаси.

Москва використовувала свої військово-повітряні сили для обстрілу крилатими ракетами в тому, що вона називає своєю «спеціальною військовою операцією», спрямованою на погіршення військового потенціалу України. Київ заявив, що такі напади є воєнними злочинами, і назвав Росію терористичною державою.

Попередній удар по тій самій базі 5 грудня, а також інший напад того ж дня на іншу базу викликали сумніви щодо ефективності російської протиповітряної оборони та шокували російських коментаторів.

Якщо Україна може вдарити так далеко всередині Росії, вона також може вдарити по Москві, заявили вони в соціальних мережах.

Раніше в понеділок губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали в останньому інциденті на базі, який, за його словами, влада розслідує.

"Загрози жителям немає абсолютно. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали", - сказав Бусаргін.