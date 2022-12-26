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Росія каже, що збила український дрон поблизу авіабази з бомбардувальниками, троє загинуло
26 грудня (Reuters) – Росія заявила в понеділок, що збила український безпілотник поблизу однієї зі своїх авіабаз для дальніх бомбардувальників у глибині своєї території, і що троє військовослужбовців російських ВПС загинули в результаті інциденту.
Безпілотник нібито летів поблизу російської авіабази "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники дальної дії, які, можливо, використовувалися для обстрілів українських міст та інфраструктури. Жоден літак в результаті інциденту не постраждав, йдеться в заяві Міноборони, опублікованій російськими інформаційними агентствами.
Проте неперевірені російські та українські акаунти в соціальних мережах повідомляли, що кілька літаків було знищено. Reuters не змогло незалежно перевірити ці повідомлення.
Авіабаза, одна з двох баз стратегічних бомбардувальників, на яких розміщуються літаки, здатні нести ядерну зброю Росії, розташована поблизу міста Саратов, приблизно за 730 км (450 миль) на південний схід від Москви та за сотні кілометрів від лінії фронту в Україні.
Коментарів від України немає, вона ніколи публічно не брала на себе відповідальність за напади в Росії, але називає їх «кармою» за вторгнення Росії 24 лютого.
Та сама база була атакована раніше цього місяця українськими безпілотниками, тоді заявила Росія.
"Український безпілотний літальний апарат (дрон) був збитий на малій висоті під час заходу на посадку до військового аеродрому "Енгельс" у Саратовській області", - йдеться в повідомленні російського Міноборони, опублікованому в понеділок.
Внаслідок падіння уламків безпілотника, троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.
Росія має від 60 до 70 стратегічних бомбардувальників двох типів - Ту-95МС Ведмідь і Ту-160 Блекджек. Обидва вони здатні нести ядерні бомби та крилаті ракети з ядерною зброєю, а також звичайні боєприпаси.
Москва використовувала свої військово-повітряні сили для обстрілу крилатими ракетами в тому, що вона називає своєю «спеціальною військовою операцією», спрямованою на погіршення військового потенціалу України. Київ заявив, що такі напади є воєнними злочинами, і назвав Росію терористичною державою.
Попередній удар по тій самій базі 5 грудня, а також інший напад того ж дня на іншу базу викликали сумніви щодо ефективності російської протиповітряної оборони та шокували російських коментаторів.
Якщо Україна може вдарити так далеко всередині Росії, вона також може вдарити по Москві, заявили вони в соціальних мережах.
Раніше в понеділок губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали в останньому інциденті на базі, який, за його словами, влада розслідує.
"Загрози жителям немає абсолютно. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали", - сказав Бусаргін.
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- Голос Америки
Попри війну, Україна експортувала більше 20 млн тонн зерна
Україна в 2022-2023 році експортувала 21 478 000 тонн зернових та зернобобових культур, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, пишуть українські ЗМІ. Станом на 21 грудня, раніше повідомляли в міністрерстві, темпи експорту були на 31% менші, ніж минулого маркетингового року.
В Європейські Комісії зазначили - до російської війни, Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 мільйонів людей.
Війна Росії проти України спричинила зриви експортних поставок в 2022 році.
"Коли транспортні шляхи були заблоковані, чи зруйновані, вона не могла експортувати", - твітує Єврокомісія.
За посередництва ООН та Туреччини, було втілено "Зернову ініціативу", яка дозволила розблокувати експорт українського зерна через порти Чорного моря.
В рамках Чорноморської ініціативи сотні кораблів перевезли зерно через Чорне море, поставки перевищили 15 мільйонів тонн, повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділ Караісмаїлоглу, пише турецька новинна агенція Anadolu.
Також ЄС організував наземні шляхи транспортування зерна, так звані "шляхи солідарності".
"Наші шляхи солідарності допомогли експортувати 20 млн тонн українського зерна та сільгосппродукції", - твітує Єврокомісія.
Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу, це на 50% більше, ніж було станом на середину року, заявляв минулого місяця Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі. За його словами, в порівняні із жовтнем минулого року, обсяги перевезень зерна зросли у 16 разів.
Україна також оголосила програму "Зерно з України", в рамках якої планується надіслати 60 кораблів із зерном. Метою програми - забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії. Програма отримала широку міжнародну підтримку.
ООН вказує, що війна Росії в Україні призвела до загострення проблеми голоду в світі.
США минулого тижня запровадили санкції проти 10 російських установ, пов'язаних з агресивними діями Росії в Чорному морі.
Українські різдвяні традиції у найбільшому концерт-холі Вашингтона. Відео
Напередодні Різдва мешканці Вашингтона мали нагоду познайомитися з українськими традиціями у найбільшому концертному центрі столиці – Кеннеді Центрі. Концерт організували учасники місцевого українського гурту «Гердан».
"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності" - Подоляк про заяви Путіна щодо готовності "домовлятись"
Радник Голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував заяви президента РФ Володимира Путіна про начебто готовність Москви вести перемовини для зупинення російської війни в Україні.
"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", - написав Подоляк у Twitter. Він нагадав: "Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших «країн, мотивів, геополітики» немає".
Раніше Путін назвав повномасштабну агресію Росії в Україні "захистом національних інтересів" через начебто "політику опонентів Москви" і заявив про готовність домовлятися "з усіма учасниками про прийнятне розв'язання" війни в Україні, повідомляло Радіо Свобода.
У суботу в переддень Різдва Росія вкотре обстріляла житлові масиви Херсона. Президент України Володимир Зеленський назвав це "терором" та "вбивством заради залякування та задоволення", а посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала атаку "жорстокою": "Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва".
Західні експерти вважають, що сигнали, які подає Кремль, свідчать про те, що російське керівництво далі ставить на меті капітуляцію України й жодний інший варіант закінчення війни в Україні його не влаштовують.
Путін продовжує відмовлятися ставитися до Зеленського як до суверенного партнера, що означає, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, днями зазначили експерти американського Інституту вивчення війни.
Зокрема, як раніше сказав директор ЦРУ Вільям Бернс, хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще несерйозно ставиться до справжніх переговорів про припинення війни.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також підкреслював, що будь-які мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість до переозброєння і що він не бачить жодних ознак того, що Москва щиро хоче мирного врегулювання війни.
Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підкреслював, що "Росія не показала жодних ознак зацікавленості в переговорах, які поважали б суверенітет і територіальну цілісність України".
А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зараз не бачить готовності до мирного процесу в Україні: "Я не маю оптимізму щодо ефективних мирних перемовин у найближчому майбутньому".
У Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ
У неділю 25 грудня в Білорусі на аеродромі в Мачулищах спалахнув винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», повідомляє в телеграмі моніторингова група «Беларускі Гаюн».
За інформацією моніторингової групи, спалах двигуна стався на літаку з реєстраційним номером RF-95194. Наскільки сильно постраждав літак, не повідомляється.
Відомо, що 13 грудня до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МіГи прилетіли 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Також у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц».
«Грудневі» МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194, вони вже здійснили щонайменше чотири вильоти, уточнили в моніторинговій групі.
Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.
Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії.
15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває.
Представник Генштабу наголосив, що Кремль використовує білоруських офіцерів та полігони для відновлення боєздатності наявних, а також підготовки новостворених підрозділів російських Збройних сил.
За словами Громова, також триває переміщення до Білорусі російського озброєння, зокрема, Росія перемістила на аеродром «Мачулищі» три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А50-У.
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