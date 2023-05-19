Перемовини щодо боргового ліміту у США "на паузі" 

Перемовини щодо боргового ліміту між політиками США призупинились після того, як делегація опозиційної Республіканської партії вийшла з Білого дому, звинувативши уряд в затягуванні обговорень.

"Ми вирішили взяти паузу, бо це не конструктивно", - заявив конгресмен-республіканець Гаррет Грейвз пресі, після того, як покинув Білий дім.

"Поки не буде бажання проводити раціональне обговорення щодо того, як рухатись вперед, щоб зробити вірно, ми не будемо сидіти і говорити самі з собою", - додав політик.

Грейвз представляє на перемовинах з Білим домом спікера Палати представників США республіканця Кевіна Маккарті. Республіканці мають більшість в Палаті представників і від їхньої позиції залежить рішення про збільшення ліміту боргу США.

Маккарті підтвердив, що перемовини на паузі і заявив, що "потрібно більше руху з боку Білого дому".

Перед оголошенням про призупинку перемовин колишній президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social закликав республіканців "не погоджуватись на домовленість про борговий ліміт до того, як отримають все, що хочуть", повідомляє The Guardian.

Посадовець Білого дому заявив ЗМІ, що "перемовини будуть важкими", адже є "справжні розбіжності" з бюджетних питань.

Раніше міністр фінансів США Дженет Єллен попереджала Конгрес США про "катастрофічні" наслідки для економіки США та глобальної економіки, якщо Конгрес не збільшить борговий ліміт в США. Вона вказувала, що кошти на поточні витрати у США можуть бути обмежені вже наступного місяця.

У четвер Єллен провела зустріч з керівниками десятки банків у США, де наголосила на важливості збільшення ліміту Конгресом і підкреслила, що "дефолт принесе реальні та жорсткі наслідки для банківської системи, внутрішньої та світової економіки".

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