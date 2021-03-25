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США та ЄС домовились про координацію дій, щоб протидіяти конфронтаційній поведінці Росії, - Боррель. Відео

США та ЄС домовились про координацію дій, щоб протидіяти конфронтаційній поведінці Росії, - Боррель. Відео
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США та ЄС домовились про координацію дій, щоб протидіяти конфронтаційній поведінці Росії, - Боррель. Відео

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США та ЄС домовились про координацію дій, щоб протидіяти конфронтаційній поведінці Росії та заохотити її відмовитись від неї. Про це у ході спільного з державним секретарем США Ентоні Блінкеном виступу перед пресою заявив верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель.

Ми віддані підтримці демократичних прагнень, суверенітету та територіальної цілісності країн Східного партненства,починаючи з України, ЄС та США є рушіями підтримки реформ, які необхідні для економічного процвітання регіону", - заявив Європейський високопосадовець.

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