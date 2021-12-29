Боррель назвав неприйнятними вимоги Росії до Заходу: "Так роблять лише переможці - висувають свої умови"

Переговори щодо європейської безпеки мають відбуватись в координації та за участі ЄС, заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Він також назвав неприйнятними вимоги, викладені російським президентом Путіним до Заходу.

У вівторок Боррель обговорив питання нагромадження Росією військ поблизу України з міністеркою зовнішніх справ Великої Британії Елізабет Трасс. Він підкреслив важливість участі ЄС в переговорах, що стосуються європейської безпеки.

"Підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Негайний пріоритет - уникнути подальшої ескалації. Будь-які обговорення повині відбуватись в координації та за участі ЄС", - написав посадовець у Twitter.

Трасс та Боррель узгодили позиції стосовно того, що подальше російське вторгнення матиме масштабні наслідки та означатиме значні втрати для Росії, а Україні надається координована підтримка, заявила очільниця британської дипломатії.

Напередодні в інтерв'ю німецькій Die Welt Боррель ще раз наголосив, що ЄС має бути безпосередньо залучена до перемовин США та Росії щодо європейської безпеки, пише Politico.

10 січня США планують провести з Росією Діалог стратегічної стабільності, 12 січня відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

"Якщо Москва, як заявлено, хоче поговорити про безпекову архітектуру в Європі та безпекові гарантії з січня, то це питання не лише Америки та Росії", - заявив головний європейський дипломат в інтерв'ю​ Die Welt.

В Держдепі США підтвердили політику тісної координації дій США з союзниками в Європі. "Нічого про наших союзників та партнерів без наших союзників та партнерів, нічого про них без них", - заявив речник Держдепу Нед Прайс, відповідаючи на питання щодо перемовин з Росією.

Під час переговорів з Росією сторони обговорять пропозиції, які Росія висунула до міжнародної спільноти.

Боррель назвав "неприйнятними" вимоги, висунуті Росією до Заходу. "Вперше росіяни озвучили свій порядок денний письмово у формі справжньої угоди, - заявив Боррель в інтерв'ю. - Такого раніше не траплялось. Так роблять лише переможці - висувають свої умови".

"Росіяни добре знають, що дещо в цих пропозиціях є неприйнятним для наших європейських союзників та партнерів", - заявив Прайс на брифінгу в середу.

"Наше завдання визначити, разом з нашими союзниками та партнерами, чи є якийсь потенціал для діалогу та дискусій і сфери, які заслуговують на дискусію", - заявив посадовець.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про недопущення розширення НАТО і вступу туди колишніх республік СРСР.

«Без усяких хитрощів ми прямо порушили питання: ніякого руху на схід бути не повинно, – сказав Путін під час прес-конференції 23 грудня. - М'яч на їхньому боці. Загалом поки що ми бачимо позитивну реакцію. Американська сторона готова до переговорів у Женеві, представники призначені. Сподіваємося, що процес піде цим шляхом».

НАТО відкидає право вето третіх сторін на вступ країн до Альянсу. США та Європа неодноразово заявляли про підтримку України перед лицем російської агресії. Росія заперечує свою роль в ескалації напруги в регіоні.

Дивіться також: Час-Тайм. США і Росія проведуть переговори 10 січня - подробиці