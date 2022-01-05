Глава європейської дипломатії уперше відвідує Донбас

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель вирушив з візитом на Луганщину. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який супроводжує Борреля.

"Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв’язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав Кулеба у Твіттері.

Як повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, Боррель і Кулеба вилетіли з Харкова на лінію зіткнення в Станиці Луганській.

Напередодні сам Боррель, анонсуючи свою поїздку до Станиці Луганської і Києва, заявив, що його мета - підтримати Україну в ситуації напруги, викликаної діями Росії.

"На тлі нарощування РФ військової сили моєю ціллю є показати підтримку ЄС суверенітету, територіальної цілісності України, обговорити послідовні зусилля з продовження реформ, що є ключовим для стійкості», - написав глава дипломатії ЄС у своєму Твіттері.

Після відвідин Донбасу високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зустрінеться з представниками української влади у Києві. Ключовою темою переговорів має стати стримування Росії від подальшої агресії.

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