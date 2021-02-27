Український борщ - у трійці найкращих супів світу за версією CNN

Український борщ потрапив на третє місце у списку 20-ти найкращих супів у світі, за версією американського видання CNN Travel.

“Борщ - це звичайний буряковий суп, який отримує пікантність від квасу та лакто-ферментованого бурякового соку”, - так описує видання цю страву.

Хоча цей суп інколи приписують російській кухні, цю думку гостро оспорюють.

"Шматочки ніжного буряка плавають у блискучому червоному бульйоні для супу, котрий так люблять в Україні та в усій Східній Європі. До борщу часто додають щедру порцію сметани”, - йдеться у статті CNN.

“Хоча цей суп інколи приписують російській кухні, цю думку гостро оспорюють. Українські кухарі наразі проводять кампанію, щоб їхню версію додали до Світової спадщинги ЮНЕСКО”, - зазначила авторка статті американського видання Джн Роуз Сміт.

Перші два місця у списку кращих супів світу зайняли Банга із Нігерії (суп із сому, сухих морепродуктів та яловичини) та суп Фо із В'єтнаму (локшина, яловичина, серед спецій додається кориця).

До 20-ки найкращих супів потрапив також грузинський Харчо, іспанський Гаспачо, американський Гамбо, а також французький рибний суп Буйабес.

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