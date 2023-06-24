"Влада Росії після цих вихідних назавжди порушена" - політики у США реагують на події в Росії 

Американські політики від обох провідних партій реагують на події в Росії 23-24 червня, коли протистояння бойовиків "Групи Вагнера" та російських військових істотно загострилось.

Ці події виявили слабкість Путіна, твітує сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі. "Він [Путін] може пережити це, але влада в Росії після цих вихідних назавжди буде порушена", - додає політик.

Мерфі радить американцям не забувати, що Пригожин, хоч і, очевидно, розчарувався в російській війні в Україні, є чи не більш небезпечним, ніж Путін. Мерфі вважає, що США мають "подивитись, як розгортатимуться події, намагаючись не створювати враження, що вони втручаються, або стають на чийсь бік".

"Наш перший пріоритет - захист громадян США та наших друзів в Україні", - твітує політик.

Конгресмен-демократ Тед Ліу переконаний: "Ескалація конфлікту між "Групою Вагнера" та російськими військовими не могла б статись, якщо б російське незаконне вторгнення до України просувалось добре. Очевидно, це не так".

Колишній посадовець ЦРУ та конгресмен від штату Техас Вілл Гурд, який цього тижня оголосив про намір змагатись в кандидати на президентство в США від Республіканської партії також прокоментував події в Росії.

Він закликав Сполучені Штати та союзників "допомогти Україні створити безпольотну зону зараз для захисту від зростання нестабільності через громадянську війну в Росії".

"Якщо такий бандит-вбивця як Пригожин з "Групи Вагнера" вважає російське вторгнення до України незаконним, чому хтось може вважати інакше?" - запитує політик.

Водночас прихильниця Трампа, конгресвумен від Республіканської партії Лорен Бейдерт твітує в суботу, що за часів президентства у США Дональда Трампа "не було таких постійних шалених конфліктів в світі".

Як повідомляв Голос Америки в п'ятницю бойовики "Групи Вагнер" почали переміщення в Росії і оголосили про намір змінити керівництво російського Міноборони. В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону, однак згодом канал "Групи Вагнера" в Telegram розмістив звернення про те, що бойовики мають намір відійти. В Москві та Воронежі було введено режим надзвичайного стану.

США та Європа, які уважно слідкують за подіями в Росії, поновили свої запевнення в підтримці України.