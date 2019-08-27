Бразилія відмовляється від грошей на порятунок джунглів Амазонії

Уряд Бразилії заявив, що відхилить допомогу у 22 мільйони доларів, про яку було оголошено під час саміту країн Великої сімки, що завершився в понеділок у Франції.

"Дякую, але можливо ці ресурси більш потрібні для відновлення лісів у Європі", - заявив голова служби президента Бразилії Онікс Лорензоні в коментарі місцевому виданню Globo.

Про мобілізацію пакету допомоги задля подолання масштабних пожеж в джунглях Амазонії заявив президент Франції Еммануель Макрон за результатами зустрічі лідерів країн Великої сімки.

"Макрон не зміг навіть попередити прогнозовану пожежу у церкві, що становить світове надбання і він хоче повчати нашу країну?" – додав Лорензоні. Бразильській посадовець, вочевидь, мав на увазі пожежу в паризькому соборі Нотр-Дам у квітні.

Президент Бразилії Жаїр Болсонаро відкинув ідею створення міжнародного альянсу з порятунку Амазонії як таку, що ставиться до Бразилії, як до "колонії, або нічийної землі".

Міністр закордонних справ країни Ернесто Арайхо вказав на існуючі механізми міжнародної співпраці в рамках ООН з подолання знищення лісів. Він також побачив в міжнародних зусиллях, спрямованих на порятунок лісів Амазонії, напад на суверенітет країни.

"Намагання деяких політичних течій екстраполювати справжні екологічні проблеми на сфабриковані "кризи" є приводом для створення механізмів зовнішнього контролю над Амазонією і це очевидно", - написав посадовець у Twitter.

Цього місяця низку регіонів у джунглях басейну річки Амазонки охопили нищівні пожежі. Дощові ліси Амазонки часто називають "легенями планети", адже вони виробляють 20% кисню земної атмосфери і значно впливають на перебіг зміни клімату.

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