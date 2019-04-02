Нова крайня дата для Брекзиту - через 10 днів і ЄС вказує Лондону на відсутність плану

Представник Євросоюзу на переговорах з Великою Британією про її вихід з ЄС, Мішель Барньє, сказав, що імовірність так званого “жорсткого” Брекзиту зростає з кожним днем, але його ще можна уникнути.

Британський уряд та керівники ЄС раніше передбачали, що Велика Британія мала вийти з організації 29 березня відповідно до правил та з угодою, яка зокрема передбачала дворічний перехідний період та основи врегулювання подальших відносин.

(Вихід Британії з ЄС) без угоди ніколи не був для нас бажаним і намірів до такого сценарію не було, але 27 країн ЄС зараз напоготові. Ймовірність цього зростає з кожним днем.

Але парламент у Лондоні тричі відхилив ратифікацію угоди, яку делегація від британського уряду опрацьовувала з ЄС упродовж майже двох років.

Дата Брекзиту була відкладена на короткий термін.

Застереження Мішеля Барньє пролунали на тлі наближення дати 12 квітня, до якої Лондон повинен, або ратифікувати узгоджені з Брюсселем умови припинення членства в організації, або запропонувати новий план дій.

На 10 квітня запланована надзвичайна зустріч керівників країн ЄС для розгляду ситуації з Брекзитом.

У Британії є політики, які вважають, що вихід країни з ЄС без угоди бажаний, і допоможе облаштувати вигідніші міжнародні угоди, зокрема про торгівлю, якщо їх починати заново.

Противники розриву, серед яких багато політиків та представників бізнесу, вважають, що “жорсткий” Брекзит загрожує хаосом і був би великим ударом для торгівлі й економіки загалом.

Британський парламент напередодні вчергове не зміг набрати більшості голосів депутатів щодо запропонованої низки варіантів, включно з пропозицією ще одного референдуму, збереження членства у митному союзі тощо.

Прем’єр-міністр Тереза Мей призначила на вівторок багатогодинну нараду свого кабінету.

Раніше Мей заявила про свою готовність до відставки, щоб урядова консервативна партія обрала нового лідера - прем’єр-міністра, але в країні також щораз гучніше лунають голоси про потребу загальних дострокових виборів.

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