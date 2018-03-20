Чи можна ще зупинити процес виходу Великобританії з ЄС і як?

Верховний суд Шотландії заявив, що вивчить питання виходу Великобританії з Європейського Союзу. Група законодавців і активістів, що виступає проти виходу Великобританії з ЄС, хоче щоб країна мала можливість відмінити результати референдуму, що відбувся у 2016 році.

До складу групи, яка кинула виклик планам виходу Великобританії з ЄС, входять шотландські законодавці, що підтримують ЄС. Вони хочуть показати, що Великобританія все-таки може залишитися в Європейському Союзі, якщо результати переговорів про так званий Brexit не будуть корисними для британців.

Активісти шукають також офіційної думки з боку Європейського суду і твердять, що країна може змінити своє рішення, покликаючись на статтю 50 Лісабонського договору, офіційний крок, який розпочав процес виходу.

Вони твердять, що коли умови виходу будуть узгоджені, парламент Великобританії також може вирішити, щоб не продовжувати заходів, отже законодавці заздалегідь хочуть знати, чи це можливе законно.

На сьогодні справи стоять так, що немає пропозицій про зміну курсу щодо виходу з ЄС. Пропозицію виходу підтримали 52% британських виборців (48% проголосували за залишення в рамках економічного об’єднання). Як правляча Консервативна партія, так і опозиційна Лейбористська партія віддані справі виходу країни з ЄС.

Юридичний виклик, яку очолює активіст Джоліон Моґгем, раніше відкинув шотландський суд нижчої інстанції.

Проте у вівторок Верховний суд Шотландії відкинув рішення суду нижчої інстанції, кажучи, що справа порушує важливі питання і тому воно повинно мати повне слухання, щоб розглянути всі аргументи.

Коли відбудеться таке слухання, буде винесено рішення про те, чи справу передати на розгляд Європейського суду. Якщо врешті Європейський суд отримає звернення в цій справі, він буде зобов’язаний відповісти на запитання.

Петиціонери тведять, що тоді як немає сумнівів, що Великобританія може зупинити процес при підтримці 27 інших країн ЄС, вона повинна шукати юридичного права зробити це односторонньо, без уваги на те, чи решті країн боку це подобається, чи ні.

Британський уряд каже, що питання того, чи він може самостійно зупинити Brexit, не стосується справи, оскільки воно було вирішене на референдумі у 2016 році і немає планів проведення другого референдуму.

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