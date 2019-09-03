Боротьба британського уряду з парламентом довкола виходу з ЄС 31 жовтня

Британські парламентарі 3 вересня повертаються з літніх канікул у стіни Вестмінстерського палацу, де очікується жорстка битва за право уряду Бориса Джонсона за будь-яких умов вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня.

Борис Джонсон напередодні виступив із застереженням, що може закликати до проведення термінових виборів 14 жовтня, якщо його уряд опиниться зі зв'язаними руками.

Щоб зменшити можливості парламенту чинити перешкоди урядові, Джонсон раніше скоротив кількість сесійних днів парламенту у вересні та на початку жовтня.

Поєднання цих чинників означає, що вихід Великої Британії з Євросоюзу 31 жовтня може бути автоматичним, бо вступить у силу подана 29 березня 2017 року офіційна британська заява на вихід з ЄС.

Згідно з 50 статтею Лісабонської угоди Європейського Союзу країна припиняє статус члена після дворічного періоду з часу подання заяви.

Початково датою виходу Британії з ЄС було 29 березня 2019 року, але Брюссель погодився на відкладення, коли виявилося, що британський парламент не мав достатньо голосів для ратифікації угоди про вихід, якої досяг з Євросоюзом уряд Терези Мей.

Мей була вимушена подати у відставку, і Консервативна партія обрала своїм лідером Бориса Джонсона.

Більшість депутатів з опозиційних партій і навіть деякі представники урядової Консервативної партії заявляли, що не дозволять урядові вийти з ЄС, якщо це не буде узгоджено з іншими 27-ма країнами організації.

Опоненти “Брекзиту без угоди” вважають, що розрив з Євросоюзом болісно вдарить по британській економіці і погіршить добробут людей.

Парламентарі планують у найближчі дні терміново ухвалити закони, які зобов’язували б уряд знову відкласти вихід країни з ЄС, якщо угоди з Брюсселем не буде.

Борис Джонсон заявляє, що відкладень Брекзиту не повинно бути за жодних обставин, і що його головне завдання - втілити рішення референдуму 2016 року.

Джонсон та його соратники визнають, що так званий “жорсткий Брекзит” може спричинити економічні та інші труднощі, але заявляють, що ті проблеми будуть тимчасові і не такі великі, як кажуть опоненти.

Дивіться також: Пенс закликав більше допомагати Україні.