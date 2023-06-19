Брифінг. Китай не надаватиме зброю Росії - Блінкен
- Голос Америки
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червень 16, 2023
Брифінг. Африканські лідери в Києві, позиція США щодо України в НАТО
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червень 15, 2023
Брифінг. Коли почнеться тренування на F16? Підсумки "Рамштайну"
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червень 14, 2023
Брифінг. Що відбувається на затопленій Херсонщині?
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червень 13, 2023
Брифінг. Хто хоче бачити Україну у НАТО?
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червень 12, 2023
Брифінг. ATACMS для України: конгресмени готують резолюцію
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червень 09, 2023
Брифінг. Вплив пропаганди Росії на висвітлення теми Каховської ГЕС
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