Брифінг. Китай не надаватиме зброю Росії - Блінкен

Брифінг Голосу Америки - наживо. Підсумки візиту Ентоні Блінкена до Китаю - чому це важливо для України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.