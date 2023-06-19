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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Китай не надаватиме зброю Росії - Блінкен

  • Голос Америки
Брифінг. Китай не надаватиме зброю Росії - Блінкен
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Брифінг. Китай не надаватиме зброю Росії - Блінкен

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Підсумки візиту Ентоні Блінкена до Китаю - чому це важливо для України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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