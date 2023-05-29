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Британці вчать ЗСУ робити потужні бомби, розміром з бляшанку - CNN
Про те, як британські експерти вчать українців робити потужні саморобні бомби, здатні зруйнувати будинок, повідомляють міжнародні видання CNN та Business Insider.
За даними CNN, ці бомби розміром з бляшанку можуть застосовуватись як проти російських солдатів, так і для руйнування приміщень, окупованих росіянами.
CNN цитує українського солдата: “Якщо у нас є пріоритетна ціль, звісно ми використовуємо це обладнання проти неї. … Ми використовуємо їх для вибухових пристроїв на землі, на полі бою або з неба для дронів”.
За даними американського видання, схожу вибухівку використовували у Бахмуті для обстрілу будівель, де перебували російські військові.
Крім навчань, як виробляти вибухівку, британські експерти постачають ЗСУ також важливими компонентами, як то перемикачі, мікрочипи та принтери 3D, повідомляє CNN і додає, що ці частини значно легше отримати від експертів, ніж через країни НАТО.
У квітні низка міжнародних видань повідомила про витік в мережу документів Пентагону, де йшлося про плани США та НАТО щодо України. Серед іншого, у документах повідомлялось про присутність в Україні військових з інших країн, зокрема Великої Британії, США, Латвії та інших.
Білий дім тоді пояснив, що “у посольстві США є невеликий військовий контингент, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю обладнання, яке надходить в Україну і виходить із неї".
За документами, близько 50-ти осіб іноземного персоналу сил спеціального призначення в Україні - британці. Тоді Міноборони Британії повідомило, що ця інформація є неточною і є такою, що “поширює дезінформацію”.
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- Голос Америки
"Ми ніколи не повинні забувати про ціну, сплачену за захист нашої демократії" - США відзначають День пам'яті
У понеділок у Сполучених Штатах відзначають 155-й День пам’яті, коли нація вшановує тих, хто втратив життя на службі країні.
Свято відзначають в останній понеділок травня, цього року воно припадає на 29 травня.
Президент Джо Байден в понеділок провів церемонію на Арлінгтонському національному кладовищі, де поховано близько 400 000 ветеранів.
Він поклав вінок до могили Невідомого солдата та виступить із промовою.
"Ми ніколи не повинні забувати про ціну, сплачену за захист нашої демократії, - виголосив Байден. - Ми ніколи не повинні забувати життя, які символізують ці прапори, квіти та мармур".
"Кожного року ми згадуємо і щороку це не легше", - додав він.
Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть, завдяки тим, хто бореться за неїВолодимир Зеленський
Український президент Володимир Зеленський в День пам'яті привітав американців у відеозверненні. Він висловив подяку американцям і високо оцінив боротьбу американського народу за свободу.
"Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть, завдяки тим, хто бореться за неї", - проголосив Зеленський.
Вперше День пам'яті у США широко відзначали в 1868 році, після закінчення громадянської війни в США. День пам'яті став федеральним святом понад століття потому, у 1971 році.
Після закінчення Війни за незалежність у 1783 році понад 646 000 американських військових загинули в боях, а понад 539 000 загинули від інших причин, не пов’язаних з бойовими діями, згідно з даними Military.com опублікованими у 2020 році.
У День пам’яті багато американців також відзначають неофіційний початок літа, святкуючи вихідні з барбекю та поїздками на пляж.
Міністр транспорту Піт Буттеджич на прес-конференції минулого тижня сказав, що ці подорожі у вихідні на День пам’яті "випробують систему".
"Більше американців планують поїздки та бронюють їх раніше, незважаючи на інфляцію. Цей літній сезон подорожей може стати рекордсменом, особливо в аеропортах", — сказала Пола Твідейл, старша віце-президентка AAA. Минулого року тисячі рейсів були скасовані або затримані на вихідних у День пам’яті.
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Пекін каже, що не переконував Європу визнати претензії РФ, але сподівається, що війна в Україні не домінуватиме у стосунках Китаю з ЄС
Китай заперечив повідомлення Wall Street Journal, опубліковане 26 травня про те, що посланець Китаю Лі Гуей, якого Пекін підправив для перемовин з європейськими країнами щодо війни РФ в Україні, начебто, намагається переконати європейців підтримати негайне припинення вогню в Україні і дозволити Росії утримати контроль над окупованими територіями.
Мао Нін, речниця китайського міністерства закордонних справ в понеділок заявила про це повідомлення, що Гуей озвучив позицію Пекіна, та вислухав "думки та поради різних сторін".
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що спілкувався з європейськими колегами після публікації в WSJ і жоден з них не підтвердив, що "озвучувались чи велись перемовини, навіть, про те, щоб визнати з Росією ті території на яких зараз в Україні Росія перебуває".
Китай також висловив сподівання, що питання України не стануть домінуючими у відносинах ЄС з Китаєм. Про це, як повідомляють китайські ЗМІ, заявив посол Китаю в ЄС Фу Кон в інтерв'ю New Statesman.
"Я не вважаю раціональним пов'язувати позицію Китаю щодо української кризи з двосторонніми відносинами Китаю та ЄС, бо я не думаю, що це справедливо щодо Китаю і раціонально для ЄС", - наводить CGTN слова Фу Кона.
Європейські посадовці неодноразово закликали Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну і вивести війська з України.
Сполучені Штати не мають великих сподівань від місії китайського посланця, сказав радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки раніше цього місяця.
"Добре, що китайці зараз спілкуються з українцями і що посланець здійснив візит. Відверто кажучи, у мене невеликі очікування щодо цих зусиль. Я маю на увазі, що Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну. Важливо відзначити, що ця війна може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін вирішить вивести свої війська з України. Я не бачу жодних доказів того, що Путін думає про це найближчим часом", - сказав Шолле.
Китай підтримує активні відносини з Росією, але ознак того, що Пекін готовий використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну проти України, поки небагато, каже посадовець.
"Очевидно, вони мають тісні стосунки з Росією. Президент Сі [Цзіньпін] і президент Путін зустрічалися кілька разів, і перед цією війною вони видали дуже довге спільне комюніке, в якому говорилося про відносини, партнерство без обмежень, - каже Шолле. - Ми б попросили наших друзів з КНР використати будь-який вплив, який вони мають на Росію, щоб змусити Путіна зупинити цю війну. Я не бачив свідчень, що вони готові застосувати цей вплив. І я не бачив індикаторів того, що навіть якби вони були готові використати вплив, це спрацювало б, щоб змінити думку Путіна. Але ми просимо про цю просту річ".
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"Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по російській території" - на Заході реагують на чергові обстріли РФ
У ніч на понеділок, 29 травня, російські війська випустили по території України 40 крилатих ракет та 35 дронів Shahed, із них 29 дронів та 37 ракет збили українські сили ППО. Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил Збройних Сил України.
Крім того, згідно з повідомленням, близько 11 год понеділка росіяни атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з комплексів "Іскандер." Загалом випустили 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К", силами протиповітряної оборони України вдалося знищити усі, повідомили ЗСУ.
Чергову хвилю атак прокоментувала перша леді України Олена Зеленська. На сторінці у Twitter вона написала: "Київ. Ранок після безсонної ночі під обстрілами. Знову тривога… Діти, що з криками біжать в укриття під звуки вибухів, – це наша реальність. Але так не має бути – ніде й ніколи. Страх неможливо вимкнути – але ми не завмираємо, а діємо. Україна продовжує боротись."
Заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Мадіг прокоментувала відео з українськими дітьми: "Я неподалік. Я ніколи цього не забуду. Українці цього ніколи не забудуть. І світ не може також".
Шелбі Мадіг також наголосила, що це була чергова російська атака на мирне населення: "Я дивилася у вікно в центрі Києва, поки тремтіли вікна і було чути вибухи над головою, і я бачила людей на велосипедах, які дивилися вгору, хитаючи головами. Це напад на мирних цивільних".
Водночас колишній конгресмен США із Нью-Джерсі Том Маліновский прокоментував відео із нареченими, яким довелося святкувати весілля у бомбосховищі, та закликав світ не зупиняти поставки озброєння Україні:
"Краса. Кожна ракета, яку росіяни запустили минулої ночі, аби вбити цих прекрасних людей, була збита системами ППО, які надіслали США та наші союзники. Давайте продовжувати постачання до перемоги України".
Дослідниця Фінського інституту міжнародних відносин Мінна Алендер також наголосила на тому, що Росія продовжує терор мирного населення України: "Росія намагається тероризувати українських цивільних, щоб довести їх до того стану, щоб вони через брак сну і ментальне виснаження почали вимагати завершення війни. Але цей постійний терор досягає іншого - це ще більше розлючує людей".
Колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес зазначив, що відповідальність за обстріли цивільних несе не лише найвище керівництво Росії:
"Імена та фотографії кожного російського чиновника та офіцера, де б вони не були в ланцюжку командування, відповідального за ці ракетні атаки на цивільних, мають бути оприлюднені, щоб вони знали, що не можуть діяти безкарно".
Американський політолог Ендрю Міхта, декан коледжу міжнародних і безпекових досліджень, вважає чергову атаку ще одним приводом до більшої міжнародної підтримки України:
"Давайте прояснимо базові речі: Росія - у стані постійної війни з Україною (і Заходом). Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по російській території. Тим на заході, хто не розуміє азів війни, моя порада: Час подорослішати".
Водночас експерти зазначають, що такі атаки виснажують саму Росію. Самюель Рамані, дослідник RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, написав:
"Найостаннішу атаку на Київ, так виглядає, росіяни здійснили за рахунок переважно Іскандерів. Росія витрачає свої запаси більш удосконалених ракет, аби послабити українську протиповітряну оборону".
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- Голос Америки
США в ОБСЄ відзначили ефективність українських ППО, обіцяють їх посилювати
Місія США в ОБСЄ вітає успішну роботу українських ППО і обіцяє працювати над їх посиленням. Про це заявив голова місії Майкл Карпентер.
“Протиповітряна оборона України підтвердила високу успішність у протидії атакам ракет та безпілотників з Росії. Ми сповнені рішучості допомогти Україні ще більше покращити якість протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема співпрацюючи з нашими союзниками та партнерами, щоб підготувати українських пілотів на літаки F-16”, - заявив Майкл Карпентер, голова місії США в ОБСЄ 24 травня.
Брехня не змінює реальності, навіть якщо вона заважає декому її бачити. Реальність така: Україна з кожним днем стає сильнішоюМайкл Карпентер
За його словами, все більш очевидним стає, що Росія втрачає впевненість у своїй здатності контролювати окуповані частини України.
“Кремль напевне відчуває, що вітер змінюється, тому що там плетуть ще більш безглузду брехню своєму власному населенню. Брехня не змінює реальності, навіть якщо вона заважає декому її бачити. Реальність така: Україна з кожним днем стає сильнішою”, - каже Карпентер.
У заяві місії США в ОБСЄ також наголосили на необхідності притягнення росіян до відповідальності: “Якщо Кремль вважає, що ескалація воєнних злочинів призведе до зниження міжнародної рішучості підтримувати Україну, то у нас для них є новини. США продовжуватимуть підтримувати Україною і притягуватимуть Росію та її захисників до відповідальності за цю невиправдану та незаконну війну”.
Карпентер закликав ОБСЄ активно працювати з протидії воєнним злочинам Росії. “Ця Рада повинна продовжувати викривати воєнні злочини Росії та злочини проти людяності для всього світу”, - наголосив він.
Менш оптимістичний щодо ролі ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії. Він напередодні заявив про загрозу руйнації ОБСЄ як організації через позицію Росії та Білорусі.
Організація з безпеки та співробітництва в Європі працює за ротаційним головуванням, за статутом щороку всі 57 членів організації мають підтримати головування кожного наступного члена ОБСЄ.
У 2022 році в ОБСЄ головувала Польща, цього року - Північна Македонія, на наступний рік головування мала б перебрати Естонія. Втім Росія та Білорусь відмовились підтримати її головування.
Тепер, як заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, без консенсусу щодо головування, організація може припинити існування взагалі у 2024 році.
Після Естонії у 2025 році на головування в ОБСЄ претендує Фінляндія.
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