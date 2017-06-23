Рекордні темпи імміграції в Британії залишаються політичним питанням

Населення Великої Британії зростає рекордними темпами, і головним чинником залишається імміграція.

Британська національна статистична служба повідомляє, що у червні 2016 року населення країни досягло 65 мільйонів 648 тисячі.

Приріст у порівнянні з 2015 роком був рекордним за останні 70 років - 538 тисяч.

62,4% приросту становили іммігранти, але представник відділу підрахунків населення Ніл Парк підкреслив, що зафіксовано “також більше народжень і менше смертей ніж у попередньому році”.

Питання імміграції залишається одним з ключових політичних питань в країні і урядова Консервативна партія віддавна обіцяє зменшити рівень імміграції.

Статус 3,5 мільйонів громадян країн ЄС, які живуть у Великій Британії, став одним з головних питань на переговорах Лондона з Брюсселем про вихід країни з Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Тереза Мей оголосила, що її уряд пропонує надати право на постійне проживання тим європейцям, які прожили в Британії 5 років і що сподівається на відповідні умови для 1 мільйона британців у країнах ЄС.

Темпи зростання населення в Британії дуже нерівномірні: найбільший приріст зареєстровано в Англії та у Лондоні.

Голова організації Migration Watch UK, яка аналізує міграційні процеси в країні, Лорд Ґрін висловлює настрої значної частини британського населення про те, що Британія не справляється з хвилею імміграції:

“Ми дійшли до поворотного моменту. Переговори щодо “Брекзиту” повинні домогтися суттєвого скорочення міграції з ЄС. Якщо цього не буде, то ми будемо змушені кожних два роки будувати житла для еквіваленту міста завбільшки з Бірмінгем на невизначене майбутнє. Проти такої перспективи виступатиме громадськість, особливо тому, що майже три чверті з нас вважають, що країна вже переповнена”.

Але в Британії також лунають аргументи про користь від імміграції, зокрема економічну.

В той час як держави на зразок України та багатьох її сусідів у східній частині Європи втрачають людські ресурси, населення країн на зразок Великої Британії та Франції зростає.

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