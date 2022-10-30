Актуально
Чого українських новобранців навчають у Британії: деталі від Міноборони
Стрільба, перша допомога на полі бою, наступальна і оборонна тактика на війні, техніка патрулювання, бойова охорона - цих та інших навичок українські новобранці набувають під час навчань у Великій Британії, які "дозволять солдатам-добровольцям захищати свою Батьківщину від російської агресії", повідомляє британське Міноборони.
Окрім того, українських військовиків навчають основам військового права та кібербезпеки. "Навчання призначене для новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних Сил України із невеликим військовим досвідом або без досвіду, щоб навчити їх навичкам, потрібним для виживання та ефективності в бойових діях на передовій", - йдеться у повідомленні відомства.
Навчальний курс для ЗСУ ґрунтується на курсі для піхотних військ армії Великої Британії і проходить протягом п’яти тижнів. Українські військові беруть участь у навчаннях в умовах міста та села.
Загалом оборонне відомство Об'єднаного королівства повідомляє, що Лондон виділив Києву 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, зокрема, протитанкові ракети (включаючи NLAW, Javelin, Brimstone та іншу протитанкову зброю), реактивні системи залпового вогню, бронемашини, машини Stormer із пусковими установками Starstreak, морські ракети Brimstone, боєприпаси, засоби особистого захисту та інше.
З 2015 року британські війська підготували понад 22 тисячі військовослужбовців Збройних сил України, а після початку повномасштабної війни Росії Лондон запропонував провести підготовку для 10 тисяч українських солдатів. Програму продовжать і у 2023 році.
Всі новини дня
Пентагон відповів на заяви про пришвидшення модернізації ядерної зброї на тлі війни в Україні
Модернізація американського ядерного арсеналу відбувається планово роками, й це "ніяк не пов'язано із нинішніми подіями в Україні і жодним чином не було прискорено". Так для агенції Reuters у Пентагоні прокоментували нещодавню публікацію видання Politico про те, що США нібито розмістили на базах НАТО в Європі модернізовані версії тактичних ядерних бомб B61 - B61-12 - на кілька місяців раніше, ніж планувалося.
У Міноборони США заявили, що не обговорюють деталі американського ядерного потенціалу і що інфомрація Politico не відповідає дійсності: "Плани щодо безпечної та відповідальної заміни старих озброєнь на модернізовану версію B61-12 – частина довгострокової і розписаної заздалегідь програми модернізації".
У своїй статті 26 жовтня Politico з посиланням на свої джерела стверджувало, що США нібито повідомили на закритому засіданні НАТО про те, що вони прискорять розміщення B61-12 на базах Альянсу у Європі й зроблять це у грудні, а не навесні.
Підпишіться на Голос Америки Українською в Teleram.
При цьому заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко так прокоментував статтю Politico: "Ми не можемо не помічати планів модернізації ядерної зброї, тих бомб вільного падіння, які знаходяться в Європі. США їх модернізують, підвищують їхню точність і знижують потужність ядерного заряду, тобто вони перетворюють ці озброєння на "зброю поля бою", тим самим знижується ядерний поріг".
Reuters, посилаючись на дослідження Федерації американських науковців 2014 року, пише, що B61-12 несе ядерну боєголовку меншої потужності, ніж багато попередніх варіантів, але вона більш точна і може проникати під поверхню. Як повідомляє агенція, у Росії близько двох тисяч тактичних ядерних зарядів, у США - близько 200, половина з яких розташована на базах у Європі.
Днями Пентагон оприлюднив нову стратегію із національної оборони, де йдеться про те, що Сполучені Штати посилять співпрацю із НАТО та зміцнять можливості ядерного стримування, зокрема, за допомогою F-35 і бомб B61-12 і крилатої ракети повітряного базування з ядерним озброєнням.
"Ці гнучкі, адаптивні можливості, є ключовими для забезпечення того, щоб керівництво Росії не прорахує наслідки використання ядерної зброї в будь-якому масштабі, тим самим зменшуючи їхню впевненість як у розв’язанні звичайної війни проти НАТО, так і в розгляді використання нестратегічної ядерної зброї в такому конфлікті", - йдеться у звіті.
Президент Росії Володимир Путін останніми місяцями неодноразово згадував про ядерну зброю, а також з боку Кремля лунають звинувачення про підготовку Києвом "брудної бомби" - російська сторона, однак, не надала доказів цим заявам, а Україна, США та інші союзні держави рішуче відкинули їх.
У середині жовтня у Білому домі повідомили, що бачать ознак готовності РФ використати ядерну зброю. А як днями повідомляв Голос Америки, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "ядерна риторика президента Путіна – небезпечна, безрозсудна і безвідповідальна".
У статті використано матеріали Reuters, Politico
"Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю", - НАТО про вихід Кремля із зернової угоди
НАТО закликає Росію негайно повернутись до виконання зернової угоди для експорту українського збіжжя, аби найбідніші країни могли отримувати доступ до їжі. "Президент Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю і зупинити свою незаконну війну в Україні", - додала речниця Альянсу Оана Лунгеску.
За її словами, всі країни НАТО підтримали підписання угоди за сприяння ООН та Туреччини у липні, "цей експорт допоміг зменшити ціни на їжу в усьому світі".
Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований" ситуацією та на день відклав свою поїздку до Алжиру на саміт Ліги арабських держав, щоб зосередитися на цьому питанні, повідомляється у заяві речника Стефана Дюжаррика.
Генеральний секретар "продовжує брати участь в інтенсивних перемовинах", щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі, йдеться в заяві. Ці ж переговори "спрямовані на відновлення та повну реалізацію ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України, а також усунення перешкод, що залишаються на шляху експорту російського продовольства та добрив".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.
Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель закликав Росію скасувати своє рішення, а міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що Варшава разом зі своїми партнерами з ЄС готові допомогти транспортувати Україні товари першої необхідності.
Про призупинення участі в угодах з експорту сільськогосподарської продукції з українських портів Кремь заявив напередодні і звинуватив Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі в районі Севастополя.
Підпишіться на Голос Америки Українською в Teleram.
У відповідь Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія вигадує історії "епічного масштабу", щоб відволікти увагу від військових поразок в Україні.
Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Москви "доволі передбачуваною": "Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством". Він підкреслив, що "Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки".
Нападнику, який побив чоловіка спікерки Ненсі Пелосі молотком, висунули обвинувачення
Чоловіку, який 28 жовтня увірвався до будинку і вдарив чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі молотком по голові, висунуто звинувачення у замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.
82-річному Полу Пелосі терміново зробили операцію у зв'язку із травмою черепа та правої руки, лікарі чекають на його повне одужання.
Мотивів підозрюваного, 42-річного Девіда Депейпа, якого арештували на місці, поліція поки не називає, проте начальник поліції Сан-Франциско Вільям Скотт сказав: "Ми знаємо, що це не було випадковим вчинком підозрюваного". За словами джерела Reuters, нападник кричав: "Де Ненсі?"
На момент нападу сама спікерка перебувала у Вашингтоні зі своїм підрозділом охорони і одразу ж прилетіла до Сан-Франциско, щоб бути поруч із чоловіком.
Підпишіться на Голос Америки Українською в Teleram.
Підтримку родині Пелосі висловили президент США Джо Байден, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, а також її колеги з Конгресу від обох партій.
За Конституцією, спікер Палати представників - третя особа держави, що може брати на себе обов'язки президента країни у разі особливих ситуацій.
Як пише Reuters, у нещодавніх повідомленнях на кількох веб-сайтах інтернет-користувач на ім'я "daviddepape" висловлював підтримку колишньому президентові Дональду Трампу та конспірологічній організації QAnon. Пости містили згадки "сатанинської педофілії", антисемітські висловлювання, критику жінок, трансгендерів та цензуру технологічних компаній. Агенція поки не змогла незалежно підтвердити, що пости створили саме людина, заарештована 28 жовтня.
Напад викликав побоювання щодо зростання політичного насильства менш ніж за два тижні до проміжних виборів 8 листопада, які визначать, хто отримає контроль над Палатою представників та Сенатом.
У статті використано матеріали Reuters, російськомовної служби Голосу Америки
ЄС готовий допомагати Україні транспортувати продовольство - Польща у відповідь на вихід Кремля із зернової угоди
Польща разом зі своїми партнерами з ЄС "готові продовжувати працювати, щоб допомогти транспортувати товари першої необхідності Україні та тим, хто цього потребує", - повідомляє міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на повідомлення Росії про призупинення участі у зерновій угоді.
У Варшаві додали: "Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає виконувати жодні міжнародні угоди."
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.
Підпишіться на Голос Америки Українською в Teleram.
Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель закликав Росію скасувати своє рішення.
Про призупинення участі в угодах з експорту сільськогосподарської продукції з українських портів Кремь заявив напередодні і звинуватив Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заява з Росії - "доволі передбачувана": "Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Це продовольство для понад семи мільйонів споживачів".
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum